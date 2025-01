Ukrajina musí být součástí jednání o míru, shodují se Němcová s Vondráčkem

Případné dohodě o ukončení války na Ukrajině by podle Vondráčka mělo předcházet příměří. S tím nesouhlasí filmový režisér a producent Václav Marhoul. „Já říkám, že žádné příměří se nemůže konat. Už jen z toho důvodu, že by to byl začátek prohry,“ uvedl s tím, že něco takového by dalo (ruskému vládci Vladimiru) Putinovi šanci zrekonstruovat síly.

Marhoul dále upozornil, že Rusko sice postupuje, ale za cenu obrovských ztrát. Ruská vojska podle něho navíc v uplynulém roce z taktického hlediska nezaznamenala žádné zásadní zisky. Orientace Moskvy na válečnou ekonomiku bude podle režiséra do budoucna zcela zničující. „Tuhle válku vyhraje ten, kdo ekonomicky vydrží. Pokud Západ bude podporovat Ukrajinu, tak Rusko se finálně nakonec ekonomicky absolutně zhroutí. Ale bude to trvat ještě tři nebo čtyři roky, dříve to nebude,“ míní.