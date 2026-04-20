U Jičína se vyskytlo slabé tornádo, letos první zdokumentované, uvedl ČHMÚ

Na východ od Jičína v okolí obcí Studeňany, Úlibice a Radim se v neděli odpoledne vyskytlo při dešťové přeháňce slabé tornádo. Bylo prvním zadokumentovaným tornádem v letošním roce v Česku. Na facebooku o tom v pondělí informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Případné svědky tornáda meteorologové požádali o poskytnutí svědectví, fotografií či dokumentaci případných škod.
„Takto slabá tornáda jsou běžná a vyskytují se u nás pravidelně každý rok. Co do intenzity ho ale nemůžeme vůbec srovnávat s ničivým tornádem z roku 2021,“ uklidnili meteorologové.
V lokalitě u Jičína se tornádo podle nich objevilo zhruba mezi 17:20 až 17:30. Blesky jej nedoprovázely. „Podmínky se zdály být lokálně pro vznik tornáda příhodné. Zejména vysoká vlhkost v mezní vrstvě atmosféry asi do dvou kilometrů, mírná instabilita (nestálost) a také výraznější proudění v hladině do 1,5 kilometru,“ objasnili meteorologové.
V tuzemsku se většinou objevují jen slabá tornáda, výjimkou bylo to z 24. června 2021, které se vyskytlo na jižní Moravě mezi Břeclaví a Hodonínem. Bouře tehdy přinesla nezvykle velké kroupy a tornádo mělo rychlost kolem tří set kilometrů v hodině. Zemřelo šest lidí. Zničeno bylo kolem 1200 domů, z nichž asi dvě stě muselo být strženo.