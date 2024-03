Trumpův výrok nastavil všem státům NATO zrcadlo, myslí si ministryně obrany Černochová

Houfně diskutované únorové prohlášení kandidáta na amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že Spojené státy pod jeho eventuálním velením nepřijdou na pomoc členům Severoatlantické aliance, kteří nebudou odevzdávat alespoň dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) na obranu, nastavilo podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) všem zemím NATO zrcadlo. V Interview ČT24 mimo jiné řekla i to, že vstup Česka do Aliance považuje za jedno z nejosvícenějších rozhodnutí tehdejších politiků.

Předvolební rétoriku zmínila ministryně obrany také v souvislosti se slovenským premiérem Robertem Ficem. „Trošku jsem doufala, možná naivně, že výroky ve vyhrocené kampani, která na Slovensku probíhala před loňskými parlamentními volbami, byly jen součástí kampaně. Že to, co bude následovat, nebude o snaze jít svou cestou, která podle mého názoru nemusí nic dobrého přinést Slovensku ani zemím okolo,“ prohlásila Černochová.

„Žijeme v regionu, který je poměrně spojený a v němž jsme závislí jeden na druhém. Je to mimochodem Česká republika, která momentálně střeží Slovensku jeho vzdušný prostor, protože Slováci nakupují stíhačky F-16, a první by jim měli přiletět v příštím nebo přespříštím roce. Stejně tak my jsme závislí na Slovensku, protože v Lešti se nachází výcvikové centrum jak pro naše vojáky, tak i pro vojáky celého východního křídla Aliance,“ uvedla.

„I když Ukrajina není součástí NATO, je klíčovým spojencem“

Na konferenci pod názvem Naše bezpečnost není samozřejmost, která se v Praze konala při příležitosti 25 let vstupu Česka do NATO, Černochová mimo jiné upozornila, že i když není Ukrajina součástí Severoatlantické aliance, je klíčovým spojencem a tím, kdo podstupuje nejtěžší boj proti ruské rozpínavosti a agresivitě. Okupované zemi je podle ministryně potřeba dodávat veškerou možnou podporu.

Probíhající válka je podle ní posledním varováním, aby Česko nezanedbávalo svou obranu. „Ukrajina nám získává čas vlastní krví na to, abychom dali svou obranyschopnost co nejrychleji do pořádku a nespoléhali se jen na ostatní, jak jsme si navykli právě po vstupu do Aliance,“ řekla Černochová.

„Sami ze své vlastní historie víme, jaká je okupace nepřátelskou velmocí. Považuji proto za naši morální povinnost bránit tomu, aby touto zkušeností museli procházet i jiní,“ dodala ministryně obrany.