Termín pro podávání žádostí o odškodnění za sterilizaci by se mohl prodloužit

Termín pro podávání žádostí o odškodnění za protiprávní sterilizaci by se mohl prodloužit o dva roky. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek a poslankyně Eva Decroix (oba ODS) podali návrh na prodloužení lhůty jako součást vládního návrhu k novelizaci zákoníku práce. Novinářům to po středečním jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny v sídle veřejného ochránce práv v Brně řekli náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník a vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Původní lhůta měla vypršet s koncem roku.

Ministerstvo zdravotnictví eviduje k pondělí 2088 žádostí, přičemž v době vzniku zákona byl odhad čtyři sta. Dosud je kladně vypořádaných asi sedm set. Některé žádosti však resort zamítl, případně o nich nestihl rozhodnout v zákonné lhůtě do 60 dnů.

„Shodli jsme se na tom, že je namístě prodloužit zákonnou lhůtu, do jaké mohou ženy žádat odškodnění za tuto křivdu. Žádostí přišlo násobně více, než kolik zákonodárce původně očekával. Nestíhali jsme je i kvůli malému počtu pracovníků vyřizovat,“ uvedl Pláteník. Doplnil, že ministerstvo ženám dluží omluvu.

Prodloužení lhůty je nadějí pro ženy, kterým byla žádost zamítnuta

Romské organizace a organizace na ochranu lidských práv si opakovaně stěžovaly na nedodržování zákonné vyřizovací lhůty i na neuznávání jiných důkazů než zdravotnické dokumentace. Totéž kritizoval i veřejný ochránce práv. Podle ombudsmana Stanislava Křečka i Fukové je prodloužení lhůty nadějí pro ženy, kterým byla žádost zamítnuta či na rozhodnutí stále čekají.

„Smysl by to tak mělo zejména pro ty ženy, kterým stát postavil do cesty za odškodněním velkou překážku, a to skartovanou dokumentaci,“ řekl Křeček. Jedná se podle něj přibližně o pět set zamítnutých žádostí a stovky zastavených řízení.

K žádostem by stát měl nyní přistupovat jinak díky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. „Poskytl ministerstvu návod, jak posuzovat žádosti žen, které nemají zdravotnickou dokumentaci,“ doplnila Fuková.