Teploty klesnou pod 30 stupňů, přijdou i bouřky

Česko si na několik dní odpočine od tropických teplot. Od čtvrtka se mírně ochladí, maxima se i o víkendu budou pohybovat pod 30 stupni Celsia. S výjimkou soboty by také mělo pršet, zejména ve čtvrtek a v pátek hrozí i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Tropické teploty by se podle meteorologů měly vrátit pravděpodobně v úterý.