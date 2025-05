„Tak jsme to rozjeli a už nikdy nepřestaneme,“ vzpomínal Šámal na start ČT24

„Pořád si vzpomínám na větu, kterou za mě dořekl můj tehdejší šéfredaktor a kamarád Michal Petrov – jeden z lidí, bez kterých by ČT24 nevznikla. Přišel jsem za ním, podali jsme si ruku a řekl jsem: ‚Tak jsme to rozjeli.‘ Odpověděl: ‚A už nikdy nepřestaneme,‘“ vzpomínal Šámal na start ČT24.

O spuštění stanice ČT24 nikdy nepochyboval. „S odstupem dvaceti let by člověk spoustu věcí dělal jinak, volil by jiné postupy, třeba i jiné programové schéma. Ale ve zpravodajství byl vždycky život umění možného, takže jsme dělali to, o čem jsme byli přesvědčeni, že je to nejlepší, co můžeme udělat,“ dodal.