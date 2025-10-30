Systém potřebný pro fungování eDokladů je opět dostupný

Národní identitní autorita (NIA), která slouží k ověřování identity občanů například pro aplikaci eDoklady či Portál dopravy, opět funguje. Problémy, jež měla od středečního odpoledne, se podařilo v noci vyřešit. Ráno o tom informoval mluvčí Digitální informační agentury (DIA) Jakub Palata. Problémy trvaly asi dvanáct hodin, částečně byly způsobené výpadkem služby Azure americké firmy Microsoft.
„Kolem 01:00 jsme systém otestovali. Všechno fungovalo, problémy by měly být vyřešeny,“ řekl Palata.
Systém měl ve středu výpadek asi od 13:00. Podle Palaty se dařilo některé části průběžně obnovovat, zhruba od 18:30 byly ale problémy ovlivněny výpadkem cloudové služby Microsoft Azure.
Kvůli problémům s NIA a službou Microsoft Azure se lidé ve středu nemohli například přihlásit do Portálu dopravy, který umožňuje občanům vyřizovat on-line služby v agendách řidičů, vozidel, plavby či letectví.
Identifikační autorita NIA měla problémy i během říjnových voleb do Poslanecké sněmovny, kdy kvůli vysokému počtu požadavků nešlo aktualizovat eDoklady a prokazovat se jimi ve volebních místnostech. Tehdejší ředitel DIA Martin Mesršmíd kvůli výpadku rezignoval, minulý týden ho nahradil jeho dosavadní zástupce Petr Kuchař.
NIA je systém sloužící k bezpečnému prokazování totožnosti občanů při on-line službách státní správy. Takzvaný NIA ID umožňuje dvoufaktorové přihlašování (uživatelské jméno, heslo a jednorázový SMS kód) k portálům, jako jsou eDoklady, portál občana nebo datová schránka.