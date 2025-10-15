Světoznámý architekt Libeskind představil návrh nové pražské bytové čtvrti

Pokračují práce na vznikající pražské čtvrti Rohan City. Nové centrum Rohanského ostrova navrhl světoznámý architekt Daniel Libeskind. Návrh své první stavby v Česku ve středu představil osobně. „Je to takový megablok, což je dnes pro evropská města typické. Budovy se tu vinou okolo středu. Je to spíš takové sousedství. Nejde tu o osamocené architektonické vymoženosti, ale o vytvoření kusu města,“ říká o svém návrhu sám architekt Daniel Libeskind, který stál například za návrhem památníku obětem útoků 11. září Ground Zero v New Yorku. Rohan City má být čtvrť s filozofickým přesahem. Její části mají být pojmenovány po velkých myslitelích, například po Georgu Hegelovi.
