Tři ze čtyř pacientů, kteří se popálili při výbuchu hořlaviny v noci na sobotu v Sušici na Klatovsku, zůstávají v péči nemocnic. Jednoho z mužů lékaři po ošetření v Klatovech propustili, další bude zřejmě propuštěn v neděli, řekl v neděli ráno mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.
Někteří z popálených po výbuchu v Sušici zůstávají v nemocnici
„Do klatovské nemocnice byli přijati dva muži ve věku 16 a 24 let. Oba měli středně těžká zranění, popáleniny v oblasti hlavy. Starší z mužů byl po ošetření propuštěn, mladší zůstal přes noc na pozorování s tím, že bude dopoledne pravděpodobně také propuštěn do domácího ošetřování,“ uvedl v neděli Kokoška.
Do klatovské nemocnice byla původně dopravena i další popálená žena, ale ta byla následně převezena do vinohradské nemocnice.
V péči specializovaného popáleninového centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze tak zůstávají dva pacienti zranění při sobotním výbuchu. „Více komentovat stav konkrétních pacientů nemůžeme,“ uvedla v neděli mluvčí vinohradské nemocnice Tereza Romanová.
Policie prověřuje jednoho podezřelého člověka
V noci z pátku na sobotu vybuchla hořlavina, když se s její pomocí jeden z hostů zábavy, která se pořádala na ostrově Santos, pokusil zapálit venkovní gril. Hořlavina popálila několik lidí, čtyři pak skončili v nemocnicích.
Podle krajské policejní mluvčí Michaely Raindlové policisté případ stále vyšetřují. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřují jednoho podezřelého člověka.