V neděli ve 20:10 odvysílá Česká televize na programech ČT1 a ČT24 předvolební Superdebatu moderovanou Marcelou Augustovou. Pozvání do ní dostali lídři osmi uskupení s největším volebním potenciálem. Debatovat budou o svých povolebních strategiích, o ekonomické situaci a plánech na snížení životních nákladů a o zahraničně bezpečnostních tématech.
Superdebata bude o povolebních strategiích, ekonomice i bezpečnosti
Superdebata je svým způsobem vyvrcholením série předvolebních debat, říká dramaturg volebního vysílání ČT24 Petr Švec. „Strukturu jsme zkonstruovali i podle toho, jaké zkušenosti jsme nasbírali v předchozích debatách,“ přibližuje.
Moderování se zhostí Marcela Augustová. „Jakékoliv živé vysílání je složité a je potřeba k němu přistoupit s pokorou. A tak budu přistupovat i k Superdebatě,“ vylíčila. Vypíchla, že přípravy trvají už týdny a podílí se na nich celý tým lidí ze zpravodajství ČT.
Bude se snažit, aby emoce nezastínily věcné argumenty. Hlídat bude především to, aby všichni debatující dostali rovnoměrný prostor.
Svátek demokracie
Celý volební proces Švec považuje za svátek demokracie, a proto se ČT rozhodla zvolit pro Superdebatu mimořádné prostředí Národního muzea. „Má hodně společného s českou státností a lidé ho znají,“ říká dramaturg.
Švec připomněl, že součástí předvolebního vysílání ČT jsou také duely, speciální vydání Politického spektra a kratší rozhovory s lídry řazené na konci Událostí, komentářů.