Stromy ochlazují, města ale upřednostňují dopravu a kabely, říká architekt

Pro Kasla je tak v tomto směru ideálem město, které umožní po obou stranách ulice stromořadí. To se ale příliš často neděje, protože zeleň z ulic vytlačují další nezbytnosti, připustil. „Na ulici se musí vejít komunikace, ideálně pruh pro cyklisty, chodník, stromy – a do toho ještě inženýrské sítě. (...) Na stromy často nezbývá místo.“

Pro takové firmy je dle jeho tvrzení spíše prioritou položit kabely tak, aby jejich dodávky byly co nejrychlejší. „V současnosti dokonce probíhá jednání o tom, aby nikdo nesměl správcům inženýrských sítí diktovat, jak pokládat kabely a sítě. To je, myslím, velice krátkozraká politika.“

„Malostranské náměstí v Praze je krásný příklad. Místo čtyř platanů navržených v soutěži tam bude jeden. Místo řady stromů kolem náměstí tam není nic, protože ‚nejsou historické‘. Že by to pomohlo, aby se tam dalo přežít, už památkáře tolik nezajímá.“

Co se staveb samotných týče, ochrana před teplem podle Kasla neznamená, že mají být budovy stavěné přímo s klimatizací. „Klimatizace je až poslední varianta, když už to nejde jinak. Hodně nových staveb ale chlazení do budov dává, a to zejména do horních pater.“

Kasl namísto toho doporučuje nové budovy dobře izolovat kvalitním materiálem, aby více chránily před výkyvy tepla a zimy. Povinností architekta je v tomto směru navrhnout dům s pokud možno nulovými tepelnými ztrátami, dodal šéf České komory architektů.