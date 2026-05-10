Stavební sezona se naplno rozjíždí, stavebníci ale musí počítat s rostoucími náklady na dopravu i materiál. Někteří se proto předzásobují za výhodnější zimní ceny, čímž ale prodlužují dodací lhůty. Připlácí se hlavně za výrobky z ropy – asfaltové pásy, plasty nebo izolace a dražší je i hliník a železo. Například fasádní polystyren zdražil až o 65 procent a čeká se na něj dva týdny. Česká stavební produkce ale podle dat stoupá – v prvním čtvrtletí meziročně o 3,4 procenta. Úřady za první tři měsíce roku vydaly skoro 14,5 tisíce stavebních povolení, o sedm procent víc než před rokem. V novém roce pak začala výstavba skoro deseti tisíc nových bytů, což znamená meziroční nárůst bezmála sedmnáct procent.