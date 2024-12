Standardní verze programu Nová zelená úsporám skončí, zůstane jen Light

Naopak zvýhodněné úvěry mohli získat jen žadatelé z Oprav dům po babičce, který je oproti standardním NZÚ a NZÚ Light finančně náročnější. Žadatelé z programů Light a Oprav dům po babičce budou moci také vlastnit jednu další nemovitost – tato podmínka platila po letošní změně pouze pro lidi čerpající z druhého jmenovaného programu.

Hladík: Podpora má mířit hlavně na středně příjmové domácnosti

Podpora má pak od příštího roku podle Hladíka mířit primárně na středně příjmové domácnosti. Ty totiž často odkládají nutné renovace z důvodu nedostatku prostředků na předfinancování svých projektů. Žadatelé budou moci být také pouze fyzické osoby, podle ministra životního prostředí ale právnické osoby dříve stejně o podporu téměř nežádaly.

„Zároveň také všichni žadatelé budou moci získat zvýhodněný úvěr k zateplení, případně i opatření s ním kombinovaná. Získat i více než milion korun předem na komplexní rekonstrukci bude možné v programu Oprav dům po babičce a nově v programu NZÚ Light budou moci žádat všechny domácnosti o podporu na celou škálu dílčích opatření, samostatně nebo v kombinaci. V NZÚ Light se tedy nově budou moci ucházet o příspěvek na úsporná opatření jak běžné domácnosti, tak i jako doposud nízkopříjmové skupiny obyvatel,“ uvedl Hladík.

Žadatele o dotaci na dílčí zateplení v základu získají třicet procent celkových výdajů a žadatelé o komplexní renovace polovinu nákladů. K tomu ale bude moci připočítávat podobně jako v současné podobě programů další podpůrné finanční bonusy. Například ohrožené domácnosti, tedy senioři, lidé pobírající příspěvky či invalidé třetího stupně, mohou na dílčí renovace do 250 tisíc korun získat až osmdesát procent z celé částky. Pokud by výdaje byly vyšší, tak by podpora nad tuto sumu činila už jen třicet procent výdajů.