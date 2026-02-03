Soud řeší obžalobu z vydírání v IKEMu. Kauzu přiblížili Reportéři ČT

Nahrávám video
Spor špičkových lékařů s bývalým vedením otřásl před třemi lety Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM). Kauzu zahrnující vydírání kompromitujícími materiály, vyhrožování fyzickou likvidací i anonymní zprávy ministrovi vyšetřovala i Generální inspekce bezpečnostních sborů. Dlouhodobými neshodami dvou skupin uvnitř nemocnice se teď zabývá soud. Podle obžaloby bývalý management vydíral kardiochirurgy Jana Pirka a Ivana Netuku, aby si udržel moc nad prestižní nemocnicí. Pro Reportéry ČT natáčel Petr Vodseďálek.