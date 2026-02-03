Soud řeší obžalobu z vydírání v IKEMu. Kauzu přiblížili Reportéři ČT


před 56 mminutami|Zdroj: ČT24
Reportéři ČT: Lékaři bez rukavic
Spor špičkových lékařů s bývalým vedením otřásl před třemi lety Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM). Kauzu zahrnující vydírání kompromitujícími materiály, vyhrožování fyzickou likvidací i anonymní zprávy ministrovi vyšetřovala i Generální inspekce bezpečnostních sborů. Dlouhodobými neshodami dvou skupin uvnitř nemocnice se teď zabývá soud. Podle obžaloby bývalý management vydíral kardiochirurgy Jana Pirka a Ivana Netuku, aby si udržel moc nad prestižní nemocnicí. Pro Reportéry ČT natáčel Petr Vodseďálek.

Kriminalita nezletilých roste. Přibylo sexuálních trestných činů i vražd

Nezletilí loni spáchali přes 3600 trestných činů. Je to o zhruba 130 více než v roce 2024. Z policejních statistik vyplývá, že nejčastěji se děti a mladiství dopouštěli krádeží, sprejerství, výtržnictví, maření výkonu úředního rozhodnutí a nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Největší meziroční změnu pak zaznamenali policisté u trestných činů znásilnění a tvorby dětské pornografie.
před 11 mminutami

Nízké výnosy a vysoké poplatky. Studie poukazuje na problémy penzijního spoření

Systém dobrovolného penzijního spoření dlouhodobě neplní svou základní roli, tedy zajistit lidem smysluplný doplněk ke státnímu důchodu, tvrdí studie think-tanku Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Ekonomickém ústavu Akademie věd ČR. Podle analýzy jsou jedním z hlavních problémů extrémně nízké výnosy, což práce ilustruje na srovnání se Švédskem a Slovenskem. Podle Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) ovšem studie porovnává enormně odlišné systémy, a dochází tak k nerelevantním závěrům.
před 41 mminutami

Soud řeší obžalobu z vydírání v IKEMu. Kauzu přiblížili Reportéři ČT

před 56 mminutami

Vyšetřovatel Pannwitz lživě udělal z parašutistů opilce a z Čechů udavače

Opilci a nemravní kriminálníci – tak líčil parašutisty Jana Kubiše a Josefa Gabčíka německý vyšetřovatel Heinz Pannwitz. Právě jeho závěrečná zpráva o útoku na Reinharda Heydricha dlouho sloužila jako jediný zdroj informací o této události z 27. května 1942. Pannwitz, který se přesně před 70 lety vrátil do Německa jako svobodný občan, v ní přitom uvedl řadu lží. Cílem bylo také pošpinit Čechy a navzdory skutečnosti z nich udělat ochotné kolaboranty.
před 1 hhodinou

Sněmovna začne jednat o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě

Sněmovna v úterý začne jednat o návrhu pětice opozičních stran na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Opozice vyvolala schůzi po vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítá jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Poslanecké jednání se patrně protáhne do středy, možná až do čtvrtka. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů první opoziční snaze o pád vlády s největší pravděpodobností odolá.
před 6 hhodinami

Stomatová a Šafaříková získaly Cenu Ferdinanda Peroutky

Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2025 získaly reportérka Darja Stomatová z České televize (ČT) a komentátorka Kateřina Šafaříková ze Seznam Zpráv. Informovala o tom místopředsedkyně Společnosti Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová. Stomatová je válečnou a zahraniční reportérkou, Šafaříková se věnuje komentování evropské politiky. Obě převzaly ocenění v pondělí v Centru současného umění DOX v Praze.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Na Českomoravské vrchovině se kromě námrazy tvoří i ledovka

Na Českomoravské vrchovině a v jejím okolí se od pondělního večera při zesilujícím větru tvoří námraza – může být i silná a lidé v regionu by s ní měli počítat do středečního večera, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). S ohledem na tvorbu námrazy varoval před rizikem lámání větví či trhání drátů elektrického vedení. Večer ČHMÚ přidal pro širší oblast varování i před ledovkou.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Čeští turisté dobývají Polsko, loni jich bylo okolo půl milionu

Balt, ale také horské resorty nebo historické a kulturní památky lákají stále více Čechů do Polska. Podle dat polského statistického úřadu za rok 2025 je zřejmé, že loni opět rekordně přibylo českých turistů. I tématu rozvoje turistického ruchu mezi Českem a Polskem se věnuje nová epizoda publicistického pořadu ČT Bilance s podtitulem Polský ekonomický zázrak.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
