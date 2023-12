Sociální pracovníci v justici se stávají běžnou praxí, vláda je chce u každého okresního soudu

Zapojení sociálních pracovníků vítá třeba Renata Šínová, matka čtrnáctileté dívky s poruchou autistického spektra. Čeká je řešení svéprávnosti. Zatím soudy vycházejí ze znaleckých posudků, mohlo by je nahradit právě sociální šetření. „Přijde se podívat, jak žijeme. Není to čistá úředničina, přijde někdo, kdo to vystudoval, kdo se tomu věnuje a dokáže poradit i pomoci,“ říká Šínová.

Přínos ve vzájemné spolupráci vidí i soudní sociální pracovnice Martina Tatková. Účastníci řízení přicházejí podle ní často traumatizovaní. „Mohu je připravit na to, co je u soudu čeká. K soudci potom přicházejí lidé, kteří jsou informovaní, uklidnění,“ popsala. Soudkyně s ní spolupracuje například u rozvodů nebo při rozhodování o pěstounské péči.