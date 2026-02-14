Slučováním soudů stát ušetří až stovky milionů, plánuje Tejc

Slučováním okresních soudů stát ušetří desítky až stovky milionů korun, řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) v rozhovoru pro Českou televizi. Analýza, která slučované soudy určí, by měla být hotová na jaře. Tejc by byl rád, aby ubylo dvacet až třicet procent z 86 okresních soudů, dodal. Cílem jsou podle něj nejen úspory, ale také lepší zastupitelnost i větší specializace soudů.
Úspory by podle Tejce mohly být ve stovkách milionů korun, pokud bude ministerstvo spravedlnosti velmi razantní, nebo se ušetří desítky milionů, pokud bude postup resortu umírněný. Ministerstvo opustí některé soudní budovy, jinde by nemuselo platit nájem, úspory budou také na platech správců rozpočtů a budov soudů nebo investičních techniků, řekl ministr.
Seznam okresních soudů, které čeká sloučení, stanoví analýza, na níž nyní úřad pracuje. „Do konce března budeme mít asi už skoro jasno, kterých soudů by se to mělo týkat, protože teď jednáme o kritériích, která budou zohledněna,“ uvedl Tejc. Definitivní stanovisko chce podle něj ministerstvo konzultovat se zástupci soudů i samospráv.
Tejc chce změny od příštího roku
Ubýt by měly desítky procent z 86 okresních soudů. „Byť dnes ten počet, který se udává odborně, 25 soudců, nesplňuje asi šedesát procent okresních soudů, tak já bych byl rád, kdybychom se pohybovali při tom sloučení a ubylo by nám dvacet, možná třicet procent soudů, protože musíme také zohlednit dostupnost,“ přiblížil Tejc. Server iDNES.cz napsal, že by mělo zaniknout až 26 okresních soudů.
Změny by měly nastat od ledna 2027, uvedl v lednu server Česká justice. Kromě 86 okresních soudů je v Česku deset obvodních soudů v Praze, které spadají pod osm krajských soudů. Některé z nich podle serveru v části agend rozhodují nízký počet případů a mají jen omezený počet soudců, což komplikuje specializaci i efektivní organizaci práce. Jako příklady se v této souvislosti objevují zejména okresní soudy v Jeseníku, Rokycanech nebo Rakovníku, napsal server. Soudců u okresních soudů působí přibližně osmnáct set.