Složky IZS nacvičovaly zásah ve vinohradském železničním tunelu

Drážní hasiči spolu s policisty, záchranáři a dalšími složkami integrovaného záchranného systému v noci nacvičovali zásah ve vinohradském železničním tunelu u hlavního nádraží v Praze. Cílem bylo prověřit připravenost a součinnost všech složek v jedné z nejvytíženějších železničních staveb v hlavním městě i v celé republice. Taktické cvičení začalo hodinu po půlnoci a trvalo do rána.
V okolí hlavního nádraží byl kvůli cvičení podle Správy železnic zvýšený pohyb záchranných složek a jejich techniky. Železniční dopravu cvičení neomezilo. Dopoledne budou pro média připraveny informace o cvičení, fotografie i video, uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Vinohradské železniční tunely jsou víc než kilometr dlouhé souběžné tunely, spojují hlavní nádraží se stanicemi na Smíchově a ve Vršovicích. První dva tunely jsou dvojkolejné, třetí tunel začíná jako dvojkolejný, ale pak se rozděluje na dva jednokolejné tunely. První vinohradský tunel ručně vyražený ve skále funguje od roku 1871, byl součástí tehdejší dráhy Františka Josefa spojující Prahu s Vídní. Druhým jezdí vlaky od roku 1944 a třetí byl zprovozněn v roce 1989.