Šlachta o koalici jedná se Stačilo! i s SPD. Voliči chtějí spojování stran, říká

Do politiky se lidem moc nechce, myslí si Šlachta. „Vidím to sám – založili jsme hnutí a je hrozně těžké oslovovat lidi, aby se v politice angažovali,“ poznamenal. Problém ale podle něj není ve výši platů, s přidáním vrcholným politikům tak nesouhlasí. „Pokud je země v kondici, tak si přidávejme, pokud se jí ale nedaří, tak bychom na tom měli být všichni stejně. Politik by měl jít příkladem,“ je přesvědčen.

Hnutí Přísaha se v posledních průzkumech veřejného mínění pro volby do sněmovny pohybuje nad dvěma procenty, navíc sešlo ze společné kandidatury s Motoristy. Voliče míní Šlachta oslovit tím, že politika jeho hnutí je konzistentní. Nicméně v eurovolbách Přísaha kandidovala s Motoristy, konzervativní pravicí, nyní hovoří o možné spolupráci se Stačilo! nebo SOCDEM, což je levice. „My jsme středoví a jde o to, na co klademe důraz. Je to bezpečnost, spravedlnost, migrace a tak dále,“ argumentuje Šlachta. Koalice je podle něj „manželství“, jeden se musí přizpůsobit druhému.

Spolupráci si prý dokáže představit s těmi, se kterými se domluví na programu a na personáliích. Na dotaz, zda není „malomyslné“ jít do koalice i za cenu značných ústupků, odpověděl, že ne. „Voliči dali najevo, že chtějí, aby se strany spojovaly,“ domnívá se senátor. Může se ale podle něj stát, že jednání padnou a do sněmovních voleb Přísaha půjde sama.