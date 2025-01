Školy mohly poprvé rozdávat vysvědčení s kriteriálním hodnocením

„Letos budeme rozdávat poprvé takové vysvědčení, kde vybarvujeme jednotlivé kolonky podle toho, jak žák zvládá dané učivo,“ vysvětluje učitelka ze Základní školy Květnového vítězství v Praze Tereza Gandžalová. Při hodnocení žáků posuzovala pět až patnáct kritérií, která znázorňovala pomocí zelených polí. Čím méně zelených polí, tím spíše má žák co dohánět. Výsledek se vejde na čtyři strany.

Mezi její žáky patří Michal, který tak přesně vidí, na co se v příštím pololetí soustředit. Uteklo mu po jednom políčku u látky v matematice. „Potřebuju se zlepšit ve sčítání a odčítání bezezbytku jednociferným číslem a dělitelem a v geometrii určit obvod a obsah,“ popisuje žák.

Čtvrtá třída je první, ve které letos škola takto hodnotí. V dalších letech postup přejde i do dalších ročníků na prvním i druhém stupni. „Pokud by měl žák jen jednu známku, jedno číslo z předmětu, tak to nevyjadřuje, co všechno v tom předmětu zvládl a co ne,“ podotýká ředitel Základní školy Květnového vítězství Pavel Kopečný.