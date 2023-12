Na Sněžce měl vítr ráno sílu orkánu, popadané stromy přerušily dodávky elektřiny i železniční dopravu

Přestože v Česku představují o letošních Vánocích palčivější problém povodně, neboť řeky leckde dosáhly nejvyššího stupně a opustily svá koryta, vítr o sobě dal vědět též – na Štědrý den a znovu na Boží hod dopoledne. Do jedenácti hodin platila výstraha Českého hydrometeorologického ústavu s tím, že by nárazy měly mít rychlost nanejvýš kolem 75 kilometrů za hodinu.

Na Sněžce vál vítr ještě mnohem prudší. Měřicí stanice na poštovně Anežce naměřila až 120kilometrovou rychlost, tedy dva kilometry nad hranicí orkánu. Na krkonošských hřebenech byl již vítr slabší, fouká rychlostí zhruba 50 kilometrů za hodinu. To se projevilo i na provozu lanovky na nejvyšší českou horu – spodní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu jezdí, horní dál na vrchol Sněžky ne.

Kvůli větru popadaly stromy. Způsobilo to potíže v dopravě a také v energetice. Na Štědrý den bylo bez proudu až 80 tisíc odběratelů. Dopoledne to bylo ještě 3700 domácností, situace se ale v průběhu dne výrazně zlepšila. Bez elektřiny bylo vpodvečer 1200 domácností. Nejvíce problémů bylo v Plzeňském kraji, středních Čechách a na Vysočině. Na jejich odstranění energetici pracují, ve většině případů by dodávky měly být obnovené ještě během pondělka.