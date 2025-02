Rvačku dvou chlapců v Kaplici řeší policie

Na videu jsou viditelné rány pěstí, kopance a hecování k ještě tvrdšímu útoku. Konflikt začal jen chvíli poté, co školáci odešli z vyučování. Dva se prali, ostatní vše natáčeli. „To byly děti napříč od těch nejšikovnějších až po takové ty problémové,“ popisuje ředitelka ZŠ Fantova v Kaplici Jana Sieberová.

Souboj chlapců a skupinu dalších dětí, které je ještě v konfliktu podporovaly, zahlédly učitelky za parkovištěm, které leží na dohled od školy. „Já jsem se snažila najít útočníka. Mně řekl, že mi do toho nic není a že to je mimo školu,“ dodává Sieberová. Ředitelka zavolala rodiče, školního metodika i městskou policii.

„Bavil jsem se s dětmi, proč tam byly a proč to dělaly. Dělaly to z důvodu toho, aby se zalíbily na sociálních sítích,“ říká školní metodik prevence ZŠ Fantova Roman Vraspír. „Incident je oznámen, my ho prošetřujeme. Nebudeme zatím spekulovat, protože nevíme všechny souvislosti,“ uvádí jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.