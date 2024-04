Různé předsudky vznikaly dekády, je to první krůček ke změně, zaznělo v debatě o definici anticikanismu

Karika říká, že označení „cikán“ u většiny Romů vyvolává averzi, protože je to nadávka v každém kontextu. „Slovo cikán by nemělo být použito,“ prohlašuje. „Musím zase říct, že jsem se setkal s některými Romy, kteří říkali: 'já nejsem žádný Rom, já jsem cikán' a byli na to dokonce hrdí,“ sdělil Řehák. Pokud někdo takto nechce být označován, mělo by to být ale podle Řeháka plně respektováno.

Protiromským postojem má být například takové jednání a vyjadřování, které vede k marginalizaci nebo vylučování Romů i k fyzickému násilí na nich. Podle Řeháka nálady a různé předsudky vznikaly desetiletí. „Není možné si myslet, že přijde teď definice a něco se změní, ale je to krůček na cestě, která může trvat roky, nebo dokonce generace,“ sděluje. Zmiňuje například posílání romských dětí do zvláštních škol.

„Když Lucie Fuková, která je vládní zmocněnkyní pro romské záležitosti, nastoupila do školy, tak ji chtěli přeřadit právě kvůli neznalosti češtiny do zvláštní školy a jenom díky rodičům, kteří si stáli za svým, aby zůstala ve škole, tak je z ní dneska to, co je. Je to velmi chytrá žena. Kdyby tu šanci nedostala, tak dneska žije někde ve vyloučené lokalitě,“ míní Karika s tím, že podobný příběh zažil i on.

Podle něj napomůže integraci tvrdá komunitní práce. „Ambasadoři v krajích a přirození lídři, kteří projdou vzděláváním ministerstva práce a sociálních věcí, budou vykonávat tuhle tvrdou komunitní práci a budou mluvit s rodinami, s rodiči a dětmi, aby kladli důraz na vzdělávání,“ prohlásil. Měli by tak například asistovat rodičům, kteří neumí svým dětem pomáhat s domácími úkoly.