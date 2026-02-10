Reportéři ČT přinášejí dosud nezveřejněné nahrávky krále podsvětí Mrázka


před 41 mminutami|Zdroj: ČT24
Reportéři ČT: Promlčená vražda Františka Mrázka
Vražda krále podsvětí Františka Mrázka patří k největším tajemstvím českého zločinu. Stále není jasné, kdo čin vykonal a kdo si ho objednal. Leccos mohou napovědět i nahrávky rozhovorů s Mrázkem, které pořídil před jeho smrtí reportér Dalibor Bártek. Nyní poprvé zaznívají v Reportérech ČT. Do vyšetřování, v němž nejasnou roli sehrály tajné služby, se v uplynulých letech zapojily desítky detektivů, nepodařilo se jim však získat takové důkazy, aby pachatele, byť jejich totožnost tuší, postavili před soud. „Minimum lidí bylo u zadání, minimum lidí bylo u střelby. Nula svědků, minimum stop,“ prohlásil bývalý náměstek ÚOOZ Hynek Vlas. Nyní už pachatel s největší pravděpodobností nebude potrestán, protože na konci ledna byla vražda promlčena. Radek Šmejda z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování přesto věří, že se veřejnost dozví, kdo Mrázkovu vraždu objednal a kdo ji vykonal.

