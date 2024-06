Reportéři ČT: Podvodné platby u Sokolů se potvrzovaly přes mobil exstarostky Moučkové

I další představitelé organizace se podivují, jak se mohlo něco takového stát. „Co se zanedbat mohlo, se zanedbalo. Co se umožnit mohlo, se umožnilo. A to nemůže skončit beztrestně,“ myslí si místostarosta a hospodář TJ Sokol Dobřichovice Jiří Geissler.

„Je to důsledek autoritativního řízení ze strany tehdejší starostky České obce sokolské, která prosazováním pevné ruky vlastně potlačila všechny kontrolní mechanismy, a tak mohlo dojít k tomu, že její vlastní asistentka ukradla bezmála 50 milionů korun,“ míní místopředseda sokolské Rozhodčí komise František Beneš.

Reportéři ČT s Těšitelem mluvili. „Pro mě je to samozřejmě velice nepříjemná věc. Jak pro mou osobu, tak pro mé nejbližší, protože jsem samozřejmě nikdy v takové situaci nebyl. Doufám, že už nebudu,“ říká Těšitel.

Vše začalo v listopadu 2019. Tehdy na místo asistentky starostky Moučkové nastoupila 32letá Eliška Colding. Pracovní smlouvu s ní podepsal Těšitel a Moučková. V době, kdy se stala její pravou rukou, přitom Colding byla již pravomocně odsouzena za milionový podvod z roku 2012. Tehdy jí bylo pouhých 25 let. Zároveň ji policie obvinila za další zločin. Předešlého zaměstnavatele totiž podvedla o miliony. Informace o jejím odsouzení byla veřejně dostupná v trestním rejstříku.

„Podle informací, které se mi dostaly od pracovníků Tyršova domu, tam nechodila, tuto práci údajně nevykonávala, a přesto jí byla vyplácena mzda, která i s odvody za tu dobu, kdy tam působila, dosáhla asi tři čtvrtě milionu korun,“ říká Beneš.

Pracovní výkazy od matky asistentky přebírala přímo Moučková. Když aféra s podvodem letos v lednu vypukla, starostka během týdne narychlo smluvní vztah ukončila. Nejen vedení Tyršova domu, ale především kriminalisté nyní zjišťují, zda nešlo jen o fiktivní pracovní úvazek s cílem nezákonně obejít insolvenci a na úkor věřitelů i ke škodě Sokola posílat Elišce Colding peníze bokem.

Colding měla mít přístup k bankovnictví

Ta největší pochybení se však udála, když Colding z účtů Sokolů nepozorovaně vyváděla desítky milionů korun. S podvody začala po malých sumách, končilo to ale ukradenými desítkami milionů. Asistentka se postupně zmocnila milionů korun z podílového fondu, z advokátní úschovy, z garančního fondu zaniklé Sberbank, z konta, kde měli Sokolové uloženy jistiny nájemců Tyršova domu, i z účtu, kam si odkládali finanční rezervy.

„Jak to máme v tuto chvíli podloženo, nebo jak to víme, mechanismus spočíval v tom, že měla přístup do internetového bankovnictví, respektive nevíme přesně způsob, jakým si ten přístup získala,“ popisuje Chlumský. Podle Cimbaly se právě tímto mechanismem zabývají orgány činné v trestním řízení. Colding podle zástupců Sokola přístup k účtům neměla ve své pracovní náplni.