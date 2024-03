„Zakládáme si na čestnosti, tohle je totální průšvih.“ Část sokolů chce, aby starostka po skandálu odstoupila

Kvůli skandálu v České obci sokolské by mohla ve funkci skončit její starostka Hana Moučková. Velká část představitelů jednotlivých sokolských žup si myslí, že by měla nést osobní zodpovědnost kvůli případu údajné zpronevěry peněz. Podle policie finanční podvody způsobila spolupracovnice Moučkové, která si pak vzala život.

Čtyři měsíce před její největší událostí, všesokolským sletem, řeší tato organizace také dosud největší skandál. Podle vyšetřovatelů se dopustila nejbližší spolupracovnice starostky Hany Moučkové zpronevěry více než čtyřiceti milionů korun.

„Jako sokolové si zakládáme na čestném jednání a tohle je totální průšvih,“ míní jednatel brněnské Župy Jana Máchala Jiří Kadlec, který je přesvědčený, že by starostka měla převzít za celou kauzu osobní odpovědnost. A není sám. Česká televize oslovila všech dvaačtyřicet žup, dvě třetiny z těch, které odpověděly, mluví stejně. Chtějí, aby skončila.

„Do doby, než se to vyřeší, by měla starostka odstoupit. Samozřejmě platí presumpce neviny, ale dokud není jasno, měla by podat rezignaci jako třeba politici,“ uvedl starosta Župy Středomoravské – Kratochvilova Petr Douda. „Měla (by odstoupit, pozn. red.). A měla by ukázat nějakou sebereflexi,“ napsal starosta Župy Beskydské – J. Čapka Jiří Zaoral.

Mimořádný výbor, který Sokol svolal, proběhne příští sobotu v Tyršově domě. Jedním z bodů programu je i ten, který se týká odvolání Hany Moučkové. „Pokud nedojde v příštím týdnu k nějaké zásadní změně, zástupci Župy Plzeňské pojedou na mimořádný výbor do Prahy s mandátem na odvolání starostky,“ sdělila šéfka této župy Ivana Bartovská. Podle Kadlece takový názor nyní zastává většina hlasujících.