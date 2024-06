Ředitelé ČT a ČRo s Pavlem řešili mediální novelu, legislativní proces okrajově

Takzvaná velká mediální novela počítá vedle zvýšení televizního poplatku o patnáct na sto padesát korun a rozhlasového o deset korun na padesát pět také s novou definicí poplatníka. Nově mají poplatek platit i lidé, kteří nemají televizní přijímač nebo rádio, ale používají chytrý mobilní telefon nebo mají internetové připojení. Kabinet SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN zatím novelu neprojednal.

„Jsem velmi rád za to, co na schůzce zaznělo, a to je podpora pana prezidenta pro silnou roli médií veřejné služby jako nezbytné součásti duálního systému, který v evropských demokraciích má velmi dobré kořeny,“ poznamenal generální ředitel ČT Souček. „Pan prezident si uvědomuje důležitou roli silných médií veřejné služby v demokratické společnosti v kontextu duálního systému,“ dodal generální ředitel ČRo Zavoral. Duální systém je takový, v němž vedle sebe působí veřejnoprávní a komerční média. Chystaná novela podle šéfa ČRo přináší věci ve prospěch obou sektorů.

„Nástroj, jak zajistit nezávislost médií veřejné služby“

S prezidentem diskutovali i konkrétně o významu televizních a rozhlasových poplatků. „Myslím, že jsme se shodovali na tom, že to je optimální nástroj, jak zajistit nezávislost médií veřejné služby,“ podotkl Souček. Oba ředitelé doufají, že se přijetí legislativy podaří do konce roku, jinak by se podle nich média dostala do složité finanční situace.

Curran na jednání zdůraznil důležitost silných veřejnoprávních médií, stejně jako komerčních. Hovořil také o hrozbách, kterým média čelí od velkých mezinárodních společností s rozsáhlým digitálním publikem a velkými zisky z reklam, ale také o politických hrozbách, jimž veřejnoprávní, ale v některých zemích i soukromá média čelí. Za nutné považuje dostatečné financování veřejnoprávních médií, v Česku je podle něj pod evropským průměrem.

Nová definice poplatníků

Zavoral minulý týden řekl, že ČRo přijde kvůli nové definici firemních poplatníků v mediální novele zhruba o devadesát milionů korun ročně. Naopak zvýšení počtu poplatníků z řad domácností bude znamenat dodatečných až sto osmdesát milionů. Spolu s navýšením poplatku bude čistý nárůst výnosu 331 milionů ročně.