Projektanti musejí dál vkládat žádosti přes problémový Portál stavebníka

„Zachování elektronického podání je v současné chvíli jediné možné, a to i z toho důvodu, že při jakékoliv rozvolněnosti bychom vlastně ztratili centrální bod a nebylo by možné zajistit kompletní a úplné shromažďování elektronických dokumentací v jednom bodě,“ zhodnotil aktuální stav ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN).

Datové schránky

Inženýrská komora proto mimo jiné žádá, aby zákonodárci umožnili používat k doručení dokumentace i jinou digitální formu – třeba už zmíněné datové schránky.

„V tomto případě listinnou podobou je i datová schránka. S digitální formou projektové dokumentace už pracujeme od 90. let a byli jsme rádi a vítali jsme docela s nadšením, že státní správa najede do 21. století, ale teď najela a velmi rychle narazila do zdi,“ poznamenal předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Robert Špalek.

Ministři slibují nápravu hlavních vad systému do konce listopadu. I proto šéf resortu dopravy Martin Kupka (ODS), který je pověřen koordinací digitalizace, předložil sněmovně návrh, který řeší jen systém pro úředníky. „Úplně chápu, že celá řada svazů systému nedůvěřuje, protože on opravdu dobře nefunguje. Ale náš závazek a naše snaha je to dovést do stavu, kdy to bude možné bezproblémově používat,“ slíbil.