Procházky s virtuální realitou nebo kolo s průvodcem. Praha startuje hlavní turistickou sezonu

Novou pasáží ve Staroměstské radnici můžou projít i ti, kdo se nechystají na prohlídku této gotické stavby. Dá se jí totiž zkrátit cesta od Orloje do Kaprovy ulice. „Tahle ulička už tu někdy v historii pravděpodobně byla a po rekonstrukci může zase sloužit veřejnosti,“ říká Antonín Baloun, vedoucí provozu Staroměstské radnice. Kamenný průchod otevřela Staroměstská radnice po několika desítkách let na podzim a spolu s ním také nové turistické centrum a obchod s uměleckými předměty. Teď čeká tyto prostory první nápor jarních návštěvníků — o velikonočních svátcích totiž v Praze začíná hlavní turistická sezona. „Očekáváme podobně silnou sezonu jako minulý rok,“ říká Klára Janderová, mluvčí Prague City Tourism. „Odhadujeme, že během Velikonoc do Prahy zavítá až přes 200 tisíc návštěvníků,“ dodává.

S brýlemi do středověku

Na Velikonoce směřují do Prahy jak zahraniční turisté, tak Češi, kteří se rozhodli strávit svátky mimo domov. Úplnou novinkou pro ně budou procházky s virtuální realitou, které Praha spustí během dubna. Za použití speciálních brýlí se tak návštěvníci budou moct přenést třeba do středověku. „Máme také v plánu vycházky v souvislosti s blížícím se výročím padesáti let provozu pražského metra, ale i prohlídky Prahy, jejichž součástí je nordic walking nebo jízda na kole,“ říká k nové sezoně Pavla Bartásková, ředitelka Pragensia viva, které zajišťuje průvodcování Prahou.



Po zimní pauze budou moci lidé navštívit i Novomlýnskou vodárenskou věž z poloviny 17. století, která kdysi sloužila jako zásobárna vody na Novém Městě. Svůj provoz nově posiluje historická tramvajová linka 42, která bude jezdit sedm dní v týdnu. Velikonočním návštěvníkům poslouží i čerstvě prodloužená otevírací doba památek, většinou o hodinu. Čas navíc můžou využít lidé třeba k prohlídce mnoha významných pražských věží, k dispozici je i hromadná vstupenka na devět z nich. Třeba Staroměstskou mosteckou věž tak minulý rok vidělo přes 125 tisíc návštěvníků, tedy asi 2400 za týden.



Nejnavštěvovanějšími památkami v metropoli ale zůstávají Petřínská rozhledna, Staroměstská radnice nebo Zrcadlové bludiště. Například na rozhledně překonala návštěvnost za první měsíce tohoto roku to samé období loni, stejně tak tomu bylo v bludišti.



Dražší než loni většina památek, které vlastní hlavní město, nebude. Za vstupné zaplatí víc jen návštěvníci Klementina a Staroměstské radnice. Tedy tam, kde je k prohlídce potřeba průvodce.