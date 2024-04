Procesy na Bulovce fungují, jak mají, míní Válek. Záměnu pacientek považuje za lidskou chybu

„Systémově je na této gynekologicko-porodnické klinice, kde se ta nešťastná událost stala, vše správně nastaveno. Šlo o selhání lidského faktoru, (...) konkrétních lidí, kteří nepostupovali podle postupů, které jsou na Bulovce zavedeny,“ prohlásil ministr.

Ministerský odbor přímo řízených organizací, pod který Bulovka spadá, podle něj procesy zkontroloval, další vyšetřování je ale podle Válka na policii. „Ty postupy se znovu a znovu budou revidovat ve všech zdravotnických zařízeních. Pokud najdeme cokoliv, co by se dalo zlepšit, tak to samozřejmě zlepšíme,“ dodal Válek s tím, že ředitel Bulovky Jan Kvaček kvůli této události jeho důvěru neztratil.