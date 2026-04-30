Případ údajného obřího podvodu míří k soudu, škoda přesahuje půl miliardy

Státní zástupce obžaloval čtyři lidi z rozsáhlých investičních podvodů s kryptoměnou PlatonCoin v souvislosti s projektem Platon Life. V rozsáhlé obžalobě je viní z podvedení 2732 klientů, kterým pod příslibem výhodného zhodnocení vložených peněz způsobili škodu přes 540 milionů korun. České televizi to sdělil mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Podle dřívějších informací hrozí skupině v případě odsouzení až desetiletý pobyt za mřížemi.
„17. dubna 2026 podala státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze k Městskému soudu v Praze obžalobu na čtyři fyzické osoby pro jednání, které bylo u dvou obviněných v rámci podané obžaloby kvalifikováno jako zločin podvodu spáchaný ve spolupachatelství, a u zbylých dvou obviněných jako účastenství ve formě pomoci ke zločinu podvodu,“ upřesnil pro ČT Cimbala.
Obvinění podle obžaloby od února 2018 do června 2022 nabízeli klientům nákup digitální kryptoměny v podobě tokenu PlatonCoin s možností zhodnocení. „Obviněné osoby, které se přímo měly dopustit jednání, využily svého postavení jednatele, spoluzakladatelů a marketingové ředitelky či dalších pozic k vedení různých společností a další propagaci projektu veřejně prezentovaného jako ekosystém Platon Life,“ doplnil Cimbala.
Skupina pak celý projekt podle žalobců prezentovala jako funkční ekosystém s možností vysokého zhodnocení vložených peněz. Ve skutečnosti ale peníze neinvestovali a ani se o to nijak nesnažili.
„Reálně úmyslně a vědomě uváděli své klienty v omyl a přijaté finanční prostředky používali k vlastnímu obohacení či obohacení jiných,“ popsal Cimbala, kam finance směřovaly.
Obžaloba: Tokeny bez reálné hodnoty
Klienti společnosti výměnou za své peníze dostávali tokeny digitální kryptoměny, které však podle obžaloby neměly žádnou reálnou hodnotu. Celkem tak klientům způsobili více než půlmiliardovou škodu. „U více než 1130 poškozených již způsobená škoda přesahuje částku sto tisíc korun. Devadesáti sedmi poškozeným měla být způsobena jednáním obviněných škoda přesahující částku jeden milion,“ nastínil Cimbala rozsah celé kauzy.
V červnu 2022 začala policie stíhat v souvislosti s Platon Life první dva lidi, podle informací médií to byli zakladatelé projektu – manželé Daniel a Julie Tannerovi. Soud je načas poslal do vazby. Společnost krátce předtím zveřejnila prohlášení, v němž jakoukoliv trestnou činnost odmítla a zdůraznila, že řádně plní závazky vůči všem partnerům i klientům i své finanční povinnosti.