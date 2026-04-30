Případ údajného obřího podvodu míří k soudu, škoda přesahuje půl miliardy


Zdroj: ČT24, ČTK

Státní zástupce obžaloval čtyři lidi z rozsáhlých investičních podvodů s kryptoměnou PlatonCoin v souvislosti s projektem Platon Life. V rozsáhlé obžalobě je viní z podvedení 2732 klientů, kterým pod příslibem výhodného zhodnocení vložených peněz způsobili škodu přes 540 milionů korun. České televizi to sdělil mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Podle dřívějších informací hrozí skupině v případě odsouzení až desetiletý pobyt za mřížemi.

„17. dubna 2026 podala státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze k Městskému soudu v Praze obžalobu na čtyři fyzické osoby pro jednání, které bylo u dvou obviněných v rámci podané obžaloby kvalifikováno jako zločin podvodu spáchaný ve spolupachatelství, a u zbylých dvou obviněných jako účastenství ve formě pomoci ke zločinu podvodu,“ upřesnil pro ČT Cimbala. 

Obvinění podle obžaloby od února 2018 do června 2022 nabízeli klientům nákup digitální kryptoměny v podobě tokenu PlatonCoin s možností zhodnocení. „Obviněné osoby, které se přímo měly dopustit jednání, využily svého postavení jednatele, spoluzakladatelů a marketingové ředitelky či dalších pozic k vedení různých společností a další propagaci projektu veřejně prezentovaného jako ekosystém Platon Life,“ doplnil Cimbala.

Skupina pak celý projekt podle žalobců prezentovala jako funkční ekosystém s možností vysokého zhodnocení vložených peněz. Ve skutečnosti ale peníze neinvestovali a ani se o to nijak nesnažili.

„Reálně úmyslně a vědomě uváděli své klienty v omyl a přijaté finanční prostředky používali k vlastnímu obohacení či obohacení jiných,“ popsal Cimbala, kam finance směřovaly.

Obžaloba: Tokeny bez reálné hodnoty

Klienti společnosti výměnou za své peníze dostávali tokeny digitální kryptoměny, které však podle obžaloby neměly žádnou reálnou hodnotu. Celkem tak klientům způsobili více než půlmiliardovou škodu. „U více než 1130 poškozených již způsobená škoda přesahuje částku sto tisíc korun. Devadesáti sedmi poškozeným měla být způsobena jednáním obviněných škoda přesahující částku jeden milion,“ nastínil Cimbala rozsah celé kauzy.

V červnu 2022 začala policie stíhat v souvislosti s Platon Life první dva lidi, podle informací médií to byli zakladatelé projektu – manželé Daniel a Julie Tannerovi. Soud je načas poslal do vazby. Společnost krátce předtím zveřejnila prohlášení, v němž jakoukoliv trestnou činnost odmítla a zdůraznila, že řádně plní závazky vůči všem partnerům i klientům i své finanční povinnosti.

Web: Česko odmítlo žádost o přelet letadla tchajwanského prezidenta. Resort to odmítá

Česko a Německo odmítly žádost o povolení k přeletu letadla tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea, napsal portál TaiwanNews. Prezident měl v plánu ve dnech 22. až 26. dubna navštívit Svazijsko a poté, co povolení k přeletu zrušily tři africké země, se Tchaj-pej snažila cestu zachránit zajištěním přeletu nad evropskými státy. Oficiální návštěva ale nakonec byla zrušena, protože se nepodařilo potřebná povolení získat.
„Duch z Maginotovy linie.“ Občan na jihu Čech odevzdal policii pevnostní minomet

Při zbraňové amnestii odevzdal ve čtvrtek občan v Českých Budějovicích pevnostní minomet M 32 ráže 81 milimetrů. Jde o typ zbraně využívaný při obraně Francie ve druhé světové válce v Maginotově linii. Policie o odevzdání kuriózní zbraně informovala na síti X.
NCOZ odložila případ Macinkových zpráv prezidentovu poradci

Policie odložila prověřování textových zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) Petru Kolářovi, poradci prezidenta Petra Pavla. Usnesení dosud není pravomocné. Uvedl to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Doplnil, že více informací k věci bude možné poskytnout teprve tehdy, až rozhodnutí nabyde právní moci. Hrad vzkázal, že rozhodnutí plně respektuje.
Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

Tuzemská ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,1 procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,2 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici růst HDP očekávali.
Ministryně Mrázová odmítla výzvy k rezignaci, předpisy prý neporušila

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) odmítla opoziční výzvy k rezignaci. Tvrdí, že nikdy nepřekročila zákonné hranice a nezneužila politickou funkci ve svůj vlastní prospěch. Informace serveru Seznam Zprávy o obecním bytě či stavbách na pozemku v rozporu s územním plánem města pokládá za „vytržené z kontextu“. Její rezignaci požadují opoziční Piráti, STAN a TOP 09. Vytýkají jí i manažerská pochybení u přípravy stavebního zákona.
Při čarodějnicích nabádají hasiči k opatrnosti. Sucho zvýšilo riziko šíření požárů

Na mnoha místech Česka se během posledního dubnového večera rozhoří ohně při tradičním pálení čarodějnic. Velmi suché počasí ale zvyšuje riziko šíření požárů prakticky na celém území republiky. Meteorologové sice na čtvrtek výstrahu nevyhlásili, podle mapy požárního rizika však panují rizikové podmínky na většině území Česka s výjimkou části pohraničních hor. Hasiči proto nabádají při pálení ohňů k velké opatrnosti.
Po zásahu v příbramské nemocnici policie stíhá šest lidí a tři firmy

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá po úterním zásahu v příbramské nemocnici šest lidí a tři právnické osoby, informoval mluvčí policejní centrály Jaroslav Ibehej. Stíháni jsou pro trestné činy dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Všechny osoby jsou stíhané na svobodě. Úřad veřejného evropského žalobce (EPPO) vyčíslil hodnotu ovlivněných zakázek na 280 milionů korun.
