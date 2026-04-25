Přes tři tisíce dětí vyrazí na Stezku Českem pro školy, nově i přes Beskydy

Na letošní Stezku Českem pro školy se už přihlásilo přes 130 škol s více než třemi tisíci dětmi. Zakladatel projektu Martin Úbl očekává až pět tisíc žáků. Stezka Českem pro školy je obdobou již známé pohraniční trasy rozdělené na dvacet etap. Projekt radí druhým rokem školám, jak putování horskou přírodou zorganizovat, nabízí předdomluvené ubytování a informace o vzdálenostech i převýšení. Letos je novinkou etapa v Beskydech, o kterou má zájem pětina přihlášených škol.
Na Stezku Českem pro školy se v září vydá už podruhé Masarykova jubilejní základní a mateřská škola v Černilově. „Tohle byla možná první meziročníková akce. Pro naši školu to znamená další možnost, jak stmelovat kolektiv a budovat vztahy mezi žáky a učiteli,“ vysvětluje učitelka Lenka Altmannová, která s žáky 5., 8. a 9. třídy loni přešla etapu Šumava. Podle ní žáci vidí největší přínos v poznávání sebe a ostatních, upevňování přátelství, překonávání sebe sama, učení se samostatnosti a poznávání krajiny.
Loni na Stezku Českem pro školy vyrazilo 2500 školáků. Letos se očekává dvojnásobek. „Aktuálně je registrováno přes 130 škol a přes tři tisíce dětí. Další se ale hlásí. Očekáváme, že letos na Stezku pro školy vyrazí k pěti tisícům žáků či studentů,“ přiblížil zakladatel Úbl.
Projekt chce učitelům pomoct předcházet komplikacím. „Na webu jsou připravené podklady, které mají učitelům usnadnit celou organizaci a přípravu tohoto přechodu českých hor. (...) Rady, co je dobré mít a naopak nemít v batohu. (...) A předpřipravené itineráře vybraných etap. V nich jsou například i předdomluvená ubytování,“ popisuje Úbl materiál, který přirovnává ke kuchařce.
Nový úsek přes Beskydy
Největší zájem mají školy o úseky v Krušných horách, v Jeseníkách, na Šumavě nebo v Beskydech. Právě Beskydy jsou novinka letošního ročníku. „Přidali jsem novou etapu Beskydy, kterou si zvolila pětina škol, je tedy vidět, že zaujala,“ popisuje Úbl.
Podle něj žáci nejčastěji vyrážejí v květnu a červnu na tři nebo čtyři dny. A zapojují se napříč všemi ročníky, z celého Česka, z měst i vesnic. Žáci druhého stupně základních škol tvoří 43 procent, žáci prvního stupně 34 procent, studenti středních škol osmnáct procent přihlášených. Zbylých pět procent se zapojuje přes různé oddíly nebo spolky.
Stezka Českem pro školy má podporu ministerstva školství. „Projekt Stezka Českem pro školy vnímáme jako výjimečnou příležitost, jak propojit učení s pohybem, dobrodružstvím a autentickým pobytem v přírodě. Pro žáky představuje přirozený způsob, jak se dostat mimo komfortní zónu, spolupracovat, pomáhat si a objevovat svět kolem sebe,“ uvádí mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
První přechod republiky v rámci projektu Stezka Českem absolvovali turisté v roce 2020. Stezka vede pohraničím, horskou přírodou. Spojuje nejzápadnější a nejvýchodnější bod země. Má severní a jižní větev, každou o délce přibližně tisíc kilometrů.
„Zhruba dva roky zpátky se jedním z hlavních trendů stalo, že začaly chodit rodiny s dětmi. Tak jsme si říkali, že je vidět, že to jde, a že by bylo skvělé, kdyby se nám podařilo nadchnout i učitele, aby děti zažily, jaké to je vyrazit na přechod hor,“ doplňuje k projektu zaměřenému na školy Úbl.