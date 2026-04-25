Přes tři tisíce dětí vyrazí na Stezku Českem pro školy, nově i přes Beskydy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Na letošní Stezku Českem pro školy se už přihlásilo přes 130 škol s více než třemi tisíci dětmi. Zakladatel projektu Martin Úbl očekává až pět tisíc žáků. Stezka Českem pro školy je obdobou již známé pohraniční trasy rozdělené na dvacet etap. Projekt radí druhým rokem školám, jak putování horskou přírodou zorganizovat, nabízí předdomluvené ubytování a informace o vzdálenostech i převýšení. Letos je novinkou etapa v Beskydech, o kterou má zájem pětina přihlášených škol.

Na Stezku Českem pro školy se v září vydá už podruhé Masarykova jubilejní základní a mateřská škola v Černilově. „Tohle byla možná první meziročníková akce. Pro naši školu to znamená další možnost, jak stmelovat kolektiv a budovat vztahy mezi žáky a učiteli,“ vysvětluje učitelka Lenka Altmannová, která s žáky 5., 8. a 9. třídy loni přešla etapu Šumava. Podle ní žáci vidí největší přínos v poznávání sebe a ostatních, upevňování přátelství, překonávání sebe sama, učení se samostatnosti a poznávání krajiny.

Loni na Stezku Českem pro školy vyrazilo 2500 školáků. Letos se očekává dvojnásobek. „Aktuálně je registrováno přes 130 škol a přes tři tisíce dětí. Další se ale hlásí. Očekáváme, že letos na Stezku pro školy vyrazí k pěti tisícům žáků či studentů,“ přiblížil zakladatel Úbl.

Projekt chce učitelům pomoct předcházet komplikacím. „Na webu jsou připravené podklady, které mají učitelům usnadnit celou organizaci a přípravu tohoto přechodu českých hor. (...) Rady, co je dobré mít a naopak nemít v batohu. (...) A předpřipravené itineráře vybraných etap. V nich jsou například i předdomluvená ubytování,“ popisuje Úbl materiál, který přirovnává ke kuchařce.

Nový úsek přes Beskydy

Největší zájem mají školy o úseky v Krušných horách, v Jeseníkách, na Šumavě nebo v Beskydech. Právě Beskydy jsou novinka letošního ročníku. „Přidali jsem novou etapu Beskydy, kterou si zvolila pětina škol, je tedy vidět, že zaujala,“ popisuje Úbl.

Podle něj žáci nejčastěji vyrážejí v květnu a červnu na tři nebo čtyři dny. A zapojují se napříč všemi ročníky, z celého Česka, z měst i vesnic. Žáci druhého stupně základních škol tvoří 43 procent, žáci prvního stupně 34 procent, studenti středních škol osmnáct procent přihlášených. Zbylých pět procent se zapojuje přes různé oddíly nebo spolky.

Stezka Českem pro školy má podporu ministerstva školství. „Projekt Stezka Českem pro školy vnímáme jako výjimečnou příležitost, jak propojit učení s pohybem, dobrodružstvím a autentickým pobytem v přírodě. Pro žáky představuje přirozený způsob, jak se dostat mimo komfortní zónu, spolupracovat, pomáhat si a objevovat svět kolem sebe,“ uvádí mluvčí ministerstva Ondřej Macura.

První přechod republiky v rámci projektu Stezka Českem absolvovali turisté v roce 2020. Stezka vede pohraničím, horskou přírodou. Spojuje nejzápadnější a nejvýchodnější bod země. Má severní a jižní větev, každou o délce přibližně tisíc kilometrů.

„Zhruba dva roky zpátky se jedním z hlavních trendů stalo, že začaly chodit rodiny s dětmi. Tak jsme si říkali, že je vidět, že to jde, a že by bylo skvělé, kdyby se nám podařilo nadchnout i učitele, aby děti zažily, jaké to je vyrazit na přechod hor,“ doplňuje k projektu zaměřenému na školy Úbl.

Sněmovna potvrdila, že ceny pohonných hmot bude do budoucna moci regulovat nebo zastropovat vláda. Poslanci tím přehlasovali veto Senátu. Regulace nastala jako ochrana před tím, že si někdo „namastí kapsy na úkor spotřebitelů", argumentoval náměstek ministryně financí Petr Mach (SPD). Opatření dle něj platí pro mimořádnou situaci, nikoli běžný provoz. Člen sněmovního podvýboru pro dopravu Samuel Volpe (Piráti) zmínil přijetí zákona ve stavu legislativní nouze, výtky Senátu pokládá ve většině za relevantní. Varoval před precedentem z Maďarska, kde dle něj obdobné opatření k ničemu nevedlo. Vyzdvihl také problematiku dalšího přezkumu, v případě nařízení vlády je možný jen u Ústavního soudu. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
Autobusy na zavolání jsou v kurzu

Autobus, který nejezdí podle jízdního řádu, ale podle žádostí cestujících. Takzvaná poptávková doprava, která je od loňského července novým druhem veřejné dopravy, je mezi cestujícími čím dál populárnější. Do systému hromadné dopravy ji zařadili ve Středočeském a Libereckém kraji. ČT to potvrdili mluvčí krajských dopravních podniků. Kraje a města chtějí síť dále rozšiřovat, narážejí však na nejistotu spojenou s budoucím financováním.
Ceny leteckého paliva mohou zkomplikovat dovolené v zahraničí

Konflikt na Blízkém východě zvyšuje ceny pohonných hmot i v letectví. Zatímco mezi Evropany roste zájem o dovolenou na starém kontinentu, Evropská unie ústy komisaře pro energetiku varuje před komplikacemi při odletech. Už nyní některé aerolinky kvůli vysokým cenám leteckého paliva ruší lety. Pražské letiště i aerolinky přitom ujišťují, že odlety z Ruzyně budou během léta bez problémů. V případě zrušení letu mohou cestující žádat o kompenzace. Cestovní kanceláře zmiňují zdražování, a to i u již zakoupených zájezdů.
Středula byl znovu zvolen do čela odborové konfederace ČMKOS

Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS) povede dál Josef Středula. Na odborářském sjezdu ho delegáti a delegátky znovu zvolili do čela centrály. Získal 90 ze 176 možných hlasů. Místopředsedy byli znovuzvoleni Radka Sokolová a vedoucí oddělení lidských zdrojů centrály Lukáš Němec.
VideoZačíná modernizace železniční tratě z pražské Ruzyně do Kladna

Správa železnic zahajuje svůj nejvýznamnější a nejnákladnější letošní projekt: modernizaci tratě mezi pražskou Ruzyní a Kladnem. První těžká technika už je nasazená v Jenči. Připravuje se zde parkoviště, které bude stát hned vedle nových nástupišť. Cena za práce na patnáctikilometrovém úseku je nyní odhadována zhruba na 8,3 miliardy korun. Hotovo má být v roce 2030. Po celém úseku přibude druhá kolej. Díky elektrizaci a narovnání stopy mají vlaky jezdit výrazně rychleji než dosud, až 145 kilometrů v hodině. V blízkosti Letiště Václava Havla začíná také – za necelou miliardu – přestavba mimoúrovňové křižovatky z centra metropole.
VideoNejsušší duben za téměř čtyři dekády, sucho v Česku zesiluje

Sucho v Česku zesiluje. Už teď na jaře je například v části jižních Čech a Vysočiny extrémní. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. I podle vodohospodářů je letošní duben nejsušší za posledních třicet šest let. Některé řeky jsou na pětině svého běžného průtoku – například na Vysočině chybí miliarda metrů krychlových vody. A podle předpovědí se bude situace zhoršovat. Nedostatek vody komplikuje nejen zemědělskou produkci, ale i volnočasové aktivity. S vodou tak musí šetřit i vodáci na českobudějovickém kanále.
Novým šéfem lidovců je Grolich. Prvním místopředsedou byl zvolen Činčila

Novým předsedou opoziční KDU-ČSL byl zvolen jihomoravský hejtman Jan Grolich, který v čele strany nahrazuje Marka Výborného. Na sjezdu byl jediným kandidátem na nejvyšší stranickou funkci. Ve volbě ho podpořilo 233 z 266 delegátů, kteří se účastnili hlasování. „My už nechceme jen přežívat, my chceme vyhrávat,“ řekl Grolich ve svém kandidátském projevu. Strana zvolila také prvního místopředsedu, kterým se stal poslanec Benjamin Činčila.
