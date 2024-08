PŘEHLEDNĚ: Vše, co potřebujete vědět o krajských volbách

V pátek 20. září a v sobotu 21. září se v Česku uskuteční krajské volby. Lidé budou vybírat zastupitele ve 13 krajích, hlasování se netýká Prahy, kde se volí současně s volbami do obcí. Nejvíce mandátů obhajuje ANO, které bude stejně jako ODS a STAN hájit tři pozice hejtmanů. Web ČT24 přináší všechny podrobnosti k letošním krajským volbám.

Kdy a kde se volí?

Lidé budou vybírat krajské zastupitele v pátek 20. září 2024 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21. září 2024 od 8:00 do 14:00 hodin. Volí se ve 13 krajích, nehlasuje se v Praze, kde se volby do zastupitelstva konají současně s komunálními volbami. V krajských volbách není možné volit ze zahraničí.

Kdo může volit?

Voleb se smí zúčastnit český občan, který alespoň 21. září dosáhne plnoletosti a má trvalý pobyt v obci spadající pod jeden ze 13 krajů. Zároveň nesmí mít omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva. Na rozdíl od komunálních nebo evropských voleb nemohou hlasovat občané jiných členských států EU.