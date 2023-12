Přebytečné obědy z firemních kantýn se vyhazují po tisících. Některé se daří zajistit pro potřebné

„Kdysi jsme byli povinni to vyhazovat a teď, když máme možnost to někomu darovat, tak to pomůže věci,“ míní šéfkuchař z kantýny Fresh and Tasty by Zátiší Group Aleš Pilka.

Stačí v aplikaci označit počet obědů, zda jde o teplé jídlo, chlazené nebo jaké balení. Pro objednávku si přijíždí kurýr. Záhy jídlo rozváží do azylových domů nebo charit.

Zásilky odebírají například i sociální pracovnice ze stacionáře, kde pečují o mladé lidi s handicapem. „Hodně nám pomohlo, když se obědy daly vakuovat a uchovávat déle, že jsme je mohli nechat na večeři nebo na svačinu,“ přiblížila manažerka komunikace z Diakonie Praha Karolína Šugarová.

Denně se takto do organizací převeze zhruba stovka porcí. Za poslední dva roky se podařilo zachránit přes 31 tisíc teplých obědů. V současnosti se podařilo propojit jídelny a organizace v pěti městech. Další jsou na čekací listině. Jejich rozšíření má podpořit nová sbírka Obědovka.