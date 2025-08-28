Likvidace ekologických škod u Hustopečí nad Bečvou postupuje rychleji, než se čekalo. Po půl roce od nehody, kdy tam z havarovaných cisteren s benzenem uniklo asi 250 tun toxické látky, se už skoro polovinu podařilo odstranit. Pomocí desítek vrtů a sond se denně testují vzorky sanované zeminy. Benzen geologové odstraňují aktivním uhlím, které funguje na přírodní bázi, v nejzasaženějších oblastech si ale musí pomoct i peroxidem vodíku. Náklady na sanaci dosáhnou podle nových odhadů čtvrt miliardy korun.
Polovinu uniklého benzenu se už po nehodě v Hustopečích podařilo odstranit
3 minuty