Polovinu uniklého benzenu se už po nehodě v Hustopečích podařilo odstranit


před 31 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Půl roku po nehodě v Hustopečích
Likvidace ekologických škod u Hustopečí nad Bečvou postupuje rychleji, než se čekalo. Po půl roce od nehody, kdy tam z havarovaných cisteren s benzenem uniklo asi 250 tun toxické látky, se už skoro polovinu podařilo odstranit. Pomocí desítek vrtů a sond se denně testují vzorky sanované zeminy. Benzen geologové odstraňují aktivním uhlím, které funguje na přírodní bázi, v nejzasaženějších oblastech si ale musí pomoct i peroxidem vodíku. Náklady na sanaci dosáhnou podle nových odhadů čtvrt miliardy korun.

