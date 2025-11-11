Policie obvinila muže kvůli podílu na sebevraždě matky oběti střelby, píše iRozhlas

Kriminalisté obvinili bývalého policistu z podílu na sebevraždě ženy, jejíž dcera zemřela při útoku střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze v prosinci 2023. Muži v případě uznání viny hrozí až dvanáct let vězení. Informoval o tom iRozhlas. Žena zemřela letos v dubnu.
„Dne 6. listopadu bylo ve věci zahájeno trestní stíhání pro zločin účast na sebevraždě,“ sdělila serveru iRozhlas dozorová státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová. Obvinění padlo podle třetího odstavce, dodala. Obviněným je podle serveru bývalý policista Pavel Štěpán.
Matka letos v dubnu spáchala sebevraždu skokem do propasti Macocha. Kriminalisté mají podezření z trestného činu účasti na sebevraždě. Server Forum24 již dříve napsal, že podezřelý je bývalý policista, který údajně ženu k propasti odvezl.
Trestní řízení původně dozorovalo Okresní státní zastupitelství v Blansku, po zpřísnění kvalifikace si případ převzalo Krajské státní zastupitelství v Brně. Šéf žalobců v Blansku Jaroslav Horák serveru iRozhlas už dříve řekl, že blanenská policie při prověřování doložila, že žena trpěla duševní poruchou. Důvodem k ní byl stres prožitý ze ztráty dcery.
Po střelbě na FF UK 21. prosince 2023 zemřelo 14 studentů a pedagogů. Pachatel, čtyřiadvacetiletý student, který podle policie o pár dní dříve zavraždil muže a dvouměsíční dítě v Klánovickém lese na okraji Prahy a v den střelby také svého otce ve středočeské Hostouni, spáchal sebevraždu.