Policie obvinila muže kvůli podílu na sebevraždě matky oběti střelby, píše iRozhlas

Kriminalisté obvinili bývalého policistu z podílu na sebevraždě ženy, jejíž dcera zemřela při útoku střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze v prosinci 2023. Muži v případě uznání viny hrozí až dvanáct let vězení. Informoval o tom iRozhlas. Žena zemřela letos v dubnu.

„Dne 6. listopadu bylo ve věci zahájeno trestní stíhání pro zločin účast na sebevraždě,“ sdělila serveru iRozhlas dozorová státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová. Obvinění padlo podle třetího odstavce, dodala. Obviněným je podle serveru bývalý policista Pavel Štěpán.

Matka letos v dubnu spáchala sebevraždu skokem do propasti Macocha. Kriminalisté mají podezření z trestného činu účasti na sebevraždě. Server Forum24 již dříve napsal, že podezřelý je bývalý policista, který údajně ženu k propasti odvezl.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Trestní řízení původně dozorovalo Okresní státní zastupitelství v Blansku, po zpřísnění kvalifikace si případ převzalo Krajské státní zastupitelství v Brně. Šéf žalobců v Blansku Jaroslav Horák serveru iRozhlas už dříve řekl, že blanenská policie při prověřování doložila, že žena trpěla duševní poruchou. Důvodem k ní byl stres prožitý ze ztráty dcery.

Po střelbě na FF UK 21. prosince 2023 zemřelo 14 studentů a pedagogů. Pachatel, čtyřiadvacetiletý student, který podle policie o pár dní dříve zavraždil muže a dvouměsíční dítě v Klánovickém lese na okraji Prahy a v den střelby také svého otce ve středočeské Hostouni, spáchal sebevraždu.

Vít Rakušan

Aktuálně z rubriky Domácí

V rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace nesedí dvě miliardy, řekl Havlíček

Lídři vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů se v úterý před začátkem jednání sněmovny sešli ke koaličnímu jednání. Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček po jednání řekl, že hlavním tématem byl státní rozpočet na příští rok, jehož opětovné zaslání požadují po vládě v demisi Petra Fialy (ODS). „Sjednocovali jsme si jednotlivá čísla, informace, které máme z resortů,“ dodal.
08:17Aktualizovánopřed 6 mminutami

Hoří štěpka na skládce nedaleko Litvínova

Hasiči od noci zasahují u požáru štěpky na skládce odpadu Celio nedaleko Litvínova na Mostecku. V 8:06 ho lokalizovali. Platí třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Na zásahu se podílí přes dvacet jednotek. U požáru jsou záchranné útvary ze Zbirohu a Jihlavy a těžká technika provozovatele skládky, informoval mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Města a obce v okolí informovaly občany, aby omezili větrání.
07:35Aktualizovánopřed 17 mminutami

V sídle ŘSD zasahuje policie

V sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na pražském Kačerově od úterního rána zasahuje policie. Potvrdil to mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Policisté si podle něj vyžádali dokumentaci týkající se zakázek malého rozsahu na údržbu komunikací jedné z krajských správ ŘSD. O kterou se jedná, nesdělil. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej uvedl, že útvar provádí úkony trestního řízení. Dozor nad případem má Okresní státní zastupitelství v Pardubicích, dodal. Podle serveru iROZHLAS policisté zasahují také v budově ŘSD v Hradci Králové.
09:17Aktualizovánopřed 23 mminutami

Policie obvinila muže kvůli podílu na sebevraždě matky oběti střelby, píše iRozhlas

Kriminalisté obvinili bývalého policistu z podílu na sebevraždě ženy, jejíž dcera zemřela při útoku střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze v prosinci 2023. Muži v případě uznání viny hrozí až dvanáct let vězení. Informoval o tom iRozhlas. Žena zemřela letos v dubnu.
před 27 mminutami

V chovu kachen na Vysočině se vyskytla ptačí chřipka, oznámil Výborný

Ve velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku se vyskytla ptačí chřipka, potvrdily to laboratorní testy. Novinářům to v úterý ráno řekl ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL). V chovu se kvůli nákaze bude muset utratit 18 tisíc mladých týdenních kachen a zhruba 2500 vykrmených kachen. Utrácení začne ve středu ráno, uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád.
07:30Aktualizovánopřed 55 mminutami

Kdy oznámit řešení Babišova střetu zájmů, se přeli politici v Událostech, komentářích

„Pokud ctíme zákon, tak jmenovaný premiér vyřeší svoji pozici do třiceti dnů od jmenování,“ uvedl ke střetu zájmů předsedy ANO Andreje Babiše místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO). Vše ostatní jsou dle něj zbytečné spekulace. Podle člena sněmovního mandátového a imunitního výboru Radka Kotena (SPD) je lhůta 30 dní „tak akorát na to, aby nastávající premiér vyřešil svůj střet zájmů“. Veřejnost se dle něj dozví, jakým způsobem. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob se domnívá, že by poslanci i veřejnost měli vědět, jakým způsobem bude Babiš „opravdu velký problém“ řešit. Místopředsedkyně pirátského poslaneckého klubu Kateřina Stojanová je přesvědčena, že u premiéra je veřejným zájmem, aby bylo občanům jasné, jak se ze střetu zájmů dostane. Diskusí provázela Barbora Kroužková.
před 1 hhodinou

Vlčí mák jako symbol úcty. Česko si připomíná válečné veterány

Svět si 11. listopadu připomíná Den válečných veteránů. Lidé po celé České republice ho uctí pietními setkáními, koncerty a doprovodnými akcemi. Připnutím květu vlčího máku na oděv vyjadřují úctu těm, kteří sloužili, a zároveň podporují žijící veterány. Mezi těmi, kteří si tento symbol hrdinství připínají, je i plukovník Alois Matýzka, veterán z Afghánistánu. „Být vojákem je služba, ne zaměstnání,“ říká.
před 3 hhodinami

Nezájem voličů i úbytek členů. Reportéři ČT se zaměřili na krizi Sociální demokracie

Sociální demokracie (SOCDEM), kdysi mocná strana se stopadesátiletou tradicí, zažívá jednu z nejhorších krizí za dobu své existence. Trápí ji obrovský úbytek členů, nezájem voličů a téměř rozprodaný majetek. Zbylí skalní sociální demokraté vkládají naděje do nadcházejícího sjezdu, který se bude konat 22. listopadu.
před 4 hhodinami
