Policie obvinila dva Čechy kvůli výbuchu v Chorvatsku. Zemřelo při něm dítě


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Policie zahájila trestní stíhání dvou Čechů v případu výbuchu u města Obrovac v Chorvatsku, který v červnu 2024 usmrtil dítě a další tři lidi zranil. Pro ČT to sdělil mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma. Podle dřívějších informací kriminalistů byl vyšetřován muž, který dopustil, aby si dítě z označeného vojenského cvičiště odneslo výbušné zařízení do auta. Při následné zastávce kvůli poruše vozidla zařízení explodovalo.

„Bylo zahájeno trestní stíhání dvou osob pro trestný čin obecné ohrožení formou spolupachatelství. Za toto jednání jim hrozí trest odnětí svobody osm až patnáct roků,“ upřesnil Olma.

Chorvatská policie v souvislosti s případem předloni v červnu zadržela Čecha, kterého podezírala z obecného ohrožení a z ohrožení života a majetku nebezpečným jednáním. Na základě mezinárodní smlouvy případ následně předala tuzemským úřadům.

„V dotazované věci nyní vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze,“ sdělil v úterý pro ČT mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Rodina vjela do vojenského prostoru, tvrdí chorvatská policie

Podle policie stíhaný muž se svou rodinou a přáteli navštívil označené vojenské cvičiště v oblasti města Knin.

Případ výbuchu v Chorvatsku převezmou české úřady
Ilustrační foto

„Podezřelý se neřídil zřetelně vystavenými cedulemi s nápisy v chorvatštině a angličtině, vystoupil s dítětem do areálu s omezeným přístupem a dovolil mu, aby si s sebou odneslo nalezenou výbušninu, kterou pak podezřelý uložil do svého auta,“ sdělila tehdy k případu chorvatská policie.

Podle tamních médií byl podezřelý muž otcem zemřelého devítiletého chlapce. Dvě ženy a jeden muž, všichni občané České republiky, byli po explozi převezeni do nemocnice v Zadaru.

Při explozi v Chorvatsku zahynulo dítě z Česka
Chorvatská policie

Výběr redakce

Koalice ve sněmovně hájí svou práci a kritizuje opozici

ŽivěKoalice ve sněmovně hájí svou práci a kritizuje opozici

01:06Aktualizovánopřed 4 mminutami
Francouzská prokuratura prohledala kanceláře sítě X, předvolala Muska k výslechu

Francouzská prokuratura prohledala kanceláře sítě X, předvolala Muska k výslechu

14:04Aktualizovánopřed 6 mminutami
Rusko znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou energetiku

Rusko znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou energetiku

06:39Aktualizovánopřed 19 mminutami
Počasí v částech Česka zkomplikovalo dopravu

Počasí v částech Česka zkomplikovalo dopravu

08:04Aktualizovánopřed 55 mminutami
Íránský prezident nařídil zahájit jaderné rozhovory s USA, píše AFP

Íránský prezident nařídil zahájit jaderné rozhovory s USA, píše AFP

07:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Klempíř nepřijal nabídku umělců z demonstrace k veřejné debatě

Klempíř nepřijal nabídku umělců z demonstrace k veřejné debatě

10:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Policie obvinila dva Čechy kvůli výbuchu v Chorvatsku. Zemřelo při něm dítě

Policie obvinila dva Čechy kvůli výbuchu v Chorvatsku. Zemřelo při něm dítě

před 1 hhodinou
Nové hnutí jihočeského hejtmana Kuby se bude jmenovat Naše Česko

Nové hnutí jihočeského hejtmana Kuby se bude jmenovat Naše Česko

10:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěKoalice ve sněmovně hájí svou práci a kritizuje opozici

Sněmovna jedná o návrhu pětice opozičních stran na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Opozice vyvolala schůzi po vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítá jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. V úvodu schůze vystoupil předseda ODS Martin Kupka, který kabinet kritizoval. Premiér Babiš se ve svém projevu následně naopak ostře vyjadřoval směrem k opozici.
01:06Aktualizovánopřed 4 mminutami

Počasí v částech Česka zkomplikovalo dopravu

Ledovka a námraza zkomplikovaly v úterý dopravu v části Česka. Například ve Středočeském kraji, kde některé autobusové spoje vůbec nevyjely. Problémy se objevily také na jižní Moravě, kde byly některé komunikace zcela nesjízdné a regionální autobusové linky tak neobsluhovaly některé obce. Nehody dočasně zablokovaly dálnici D8 na severu Čech. U Holušic na Strakonicku došlo k vážné autonehodě. Meteorologové před polednem varovali před ledovkou a námrazou na Českomoravské vrchovině, které mají trvat až do noci na čtvrtek.
08:04Aktualizovánopřed 55 mminutami

Klempíř nepřijal nabídku umělců z demonstrace k veřejné debatě

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) nepřijal nabídku umělců k účasti na veřejné debatě. Uvedl, že s nimi chtěl řešit budoucnost kultury, nikoliv politiku. V pondělí řekl, že pozve umělce, kteří vystoupili na víkendovém shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, na ministerstvo. Umělci později v reakci naopak pozvali Klempíře na veřejnou debatu.
10:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Policie obvinila dva Čechy kvůli výbuchu v Chorvatsku. Zemřelo při něm dítě

Policie zahájila trestní stíhání dvou Čechů v případu výbuchu u města Obrovac v Chorvatsku, který v červnu 2024 usmrtil dítě a další tři lidi zranil. Pro ČT to sdělil mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma. Podle dřívějších informací kriminalistů byl vyšetřován muž, který dopustil, aby si dítě z označeného vojenského cvičiště odneslo výbušné zařízení do auta. Při následné zastávce kvůli poruše vozidla zařízení explodovalo.
před 1 hhodinou

Nové hnutí jihočeského hejtmana Kuby se bude jmenovat Naše Česko

Nové politické hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby se bude jmenovat Naše Česko. Ochrannou známku pro tento název si nechal zaregistrovat u Úřadu průmyslového vlastnictví, Kuba to poté potvrdil i na svém facebooku. Název a logo svého politického hnutí Kuba oficiálně oznámil na úterní tiskové konferenci. Uskupení bude používat slogan „Poprvé pořádně“ a po registraci ministerstvem vnitra působit celorepublikově.
10:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Liberecký soud se musí znovu zabývat škodou po srážce auta s balíkem sena

Ústavní soud (ÚS) nařídil libereckému krajskému soudu, aby znovu otevřel spor o náhradu škody po autonehodě, které předcházel pád balíku sena ze svahu. Řidička a spolujezdec původně se žalobou na zemědělce neuspěli. Krajský soud totiž dospěl k závěru, že balík nespadl sám od sebe, ale přičiněním neznámé třetí osoby. Podle ústavních soudců však působení jiné síly nevylučuje odpovědnost za škodu. Nález je dostupný na webu soudu.
před 5 hhodinami

Macinka změní komunikaci, věří Vondráček. Měl by „letět na minutu“, tvrdí Benda

Střet mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a prezidentem Petrem Pavlem probrali hosté Událostí, komentářů. V diskusi, kterou moderovala Tereza Řezníčková, vyzval místopředseda ANO Radek Vondráček k uklidnění situace a k návratu ke slušné komunikaci. „Zaznamenal jsem vyjádření, že Macinka změní styl své komunikace,“ řekl. Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda naopak prohlásil, že ministr, který odmítá mluvit s prezidentem, by měl „letět na minutu“. „Babiš ukazuje, že je slabý premiér a není schopen si sjednat pořádek,“ míní. Hosté také probrali opoziční návrh na vyslovení nedůvěry vládě. „Bude to symbolická ochrana ústavnosti této země a ochrana prezidenta,“ řekl Benda. „My naopak chceme na plénu debatovat ve věcné rovině, takže ministři přednesou příspěvky o své agendě,“ předeslal Vondráček.
před 6 hhodinami

Kriminalita nezletilých roste. Přibylo sexuálních trestných činů i vražd

Nezletilí loni spáchali přes 3600 trestných činů. Je to o zhruba 130 více než v roce 2024. Z policejních statistik vyplývá, že nejčastěji se děti a mladiství dopouštěli krádeží, sprejerství, výtržnictví, maření výkonu úředního rozhodnutí a nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Největší meziroční změnu pak zaznamenali policisté u trestných činů znásilnění a tvorby dětské pornografie.
před 8 hhodinami
Načítání...