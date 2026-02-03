Policie obvinila dva Čechy kvůli výbuchu v Chorvatsku. Zemřelo při něm dítě

Policie zahájila trestní stíhání dvou Čechů v případu výbuchu u města Obrovac v Chorvatsku, který v červnu 2024 usmrtil dítě a další tři lidi zranil. Pro ČT to sdělil mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma. Podle dřívějších informací kriminalistů byl vyšetřován muž, který dopustil, aby si dítě z označeného vojenského cvičiště odneslo výbušné zařízení do auta. Při následné zastávce kvůli poruše vozidla zařízení explodovalo.
„Bylo zahájeno trestní stíhání dvou osob pro trestný čin obecné ohrožení formou spolupachatelství. Za toto jednání jim hrozí trest odnětí svobody osm až patnáct roků,“ upřesnil Olma.
Chorvatská policie v souvislosti s případem předloni v červnu zadržela Čecha, kterého podezírala z obecného ohrožení a z ohrožení života a majetku nebezpečným jednáním. Na základě mezinárodní smlouvy případ následně předala tuzemským úřadům.
„V dotazované věci nyní vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze,“ sdělil v úterý pro ČT mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.
Rodina vjela do vojenského prostoru, tvrdí chorvatská policie
Podle policie stíhaný muž se svou rodinou a přáteli navštívil označené vojenské cvičiště v oblasti města Knin.
„Podezřelý se neřídil zřetelně vystavenými cedulemi s nápisy v chorvatštině a angličtině, vystoupil s dítětem do areálu s omezeným přístupem a dovolil mu, aby si s sebou odneslo nalezenou výbušninu, kterou pak podezřelý uložil do svého auta,“ sdělila tehdy k případu chorvatská policie.
Podle tamních médií byl podezřelý muž otcem zemřelého devítiletého chlapce. Dvě ženy a jeden muž, všichni občané České republiky, byli po explozi převezeni do nemocnice v Zadaru.