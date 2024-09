Policie dopadla aktivistu Popelku. Ve vězení si už odpykává trest, kterému se vyhýbal

Policie dopadla aktivistu Jaroslava Popelku, který si má odpykat dva měsíce vězení v souvislosti s výzvou ke stržení ukrajinské vlajky z pražského Národního muzea. Na dotaz ČT to uvedla mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Eva Švíglerová. Po muži vyhlásila police pátrání poté, co nenastoupil do vězení. V policejním pátrání byl muž podle dostupných informací od srpna.