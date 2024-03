Podnikatel Korbel prchá před soudy už čtrnáct let. Obžalovaný je z podvodu za tři čtvrtě miliardy

Městský soud se zabývá případem téměř tři čtvrtě miliardového úvěrového podvodu. Obžalovaný podnikatel Hynek Korbel má aktuálně omezenou svéprávnost. Soud má ale k dispozici posudek, který duševní nemoc vyvrací, snaží se proto rozhodnutí o omezení svéprávnosti zvrátit, sdělil ČT mluvčí soudu Adam Wenig. Podnikatel v minulosti už několikrát uprchl do zahraničí. Podle dostupných informací se aktuálně nachází v Itálii, která ho do Česka nechce vydat právě kvůli špatnému psychickému stavu.

Hynek Korbel vlastnil skupinu firem Kimos, která obchodovala se dřevem. V nejlepších letech zaměstnávala stovky lidí a dosahovala obratu až několik miliard korun ročně. V severních Čechách jí patřila pila, sklady dřeva a lesy. Podnikatel ale postupně nadělal dluhy za stovky milionů. Banky následně zjistily, že každá z nich dostávala o firmách jiné výkazy.

Příběh útěku před českou justicí se začal psát v roce 2010. Tehdy pětatřicetiletý Korbel podle Mladé fronty DNES zmizel i s rodinou neznámo kam. „Jeden den jsme ještě s panem Korbelem mluvili, druhý den se telefon odmlčel a od té doby nemáme kontakt,“ uvedl před čtrnácti lety pro deník jeden z bankéřů. Korbel měl bankám způsobit škodu za několik stovek milionů korun. Případem se proto začala zabývat policie.

Následujících šest let nebyla o Hynku Korbelovi v médiích žádná zmínka. Ze soudních usnesení, která má ČT k dispozici, však vyplývá, že nebyl celých šest let na útěku. V té době si dokonce odseděl nějaký čas ve vězení za jiný podvod. Šlo konkrétně o úvěr zhruba dvanáct milionů korun na zpětné financování kotlů, které ale Korbel nevlastnil. Odpykat si za to měl pět let ve vězení.

Vydání ze Švýcarska

V souvislosti s tímto případem vydal obvodní soud na Korbela evropský zatykač. Policie ho tak poprvé dopadla v roce 2012 ve Švýcarsku a Korbel putoval do vězení. Odseděl si ale jen část z pětiletého trestu a v roce 2014 byl podmíněně propuštěn.

Už na svobodě pak argumentoval tím, že nemůže být stíhán z podvodu za stovky milionů, protože ho Švýcarsko vydalo do Česka pouze v případu dvanáctimilionového podvodu. Po soudních peripetiích, kdy byl Korbel nejprve zadržen na Slovensku a následně znovu propuštěn, Nejvyšší soud definitivně rozhodl, že stíhán být může. Muž se ale mezitím zase vrátil na Slovensko a patrně znovu zmizel.