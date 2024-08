Onkologičtí pacienti přicházejí o invalidní důchod. Organizace chtějí změnu

Onkologičtí pacienti kromě své nemoci bojují někdy také s úřady. Organizace i lékaři s těmito pacienty musejí stále častěji řešit pobírání invalidních důchodů. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na přítomnost metastáz v posudcích bere ohled, zároveň dodává, že rozhodující není diagnóza, ale pokles pracovní schopnosti. Podle odborníků by se důchody měly snižovat nebo odebírat až ve chvíli, kdy je jisté, že je pacient stabilizovaný.

Podobné případy řeší členka vedení pacientské organizace Amelie Šárka Slavíková s pacientkami často. Posudkový systém podle ní dobře nezná pacienty s dlouhodobou udržovací léčbou. „Poté, co metastázy po náročné léčbě zmizí a dostane se pacientka do takzvané zobrazovací remise, v tu chvíli není přítomný viditelný nádor, ale nikdo neví, jestli tam nějaký skrytý není, tak jsou okamžitě snižovány a odebírány invalidní důchody,“ popsala.

Romana Barteková v posledních letech prodělala rakovinu prsu i nádor na mozku. „Byly to metastáze a teď čekám, aby to bylo v pořádku,“ popsala. Pracuje na poloviční úvazek. Loni přišla o celý invalidní důchod, měla třetí stupeň.

Mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová uvedla, že „moderní onkologická léčba mnohem více pacientům umožní návrat do běžného osobního a pracovního života“. „To, že bylo onemocnění primárně velmi závažné a léčba byla s různými vedlejšími účinky, neznamená, že bude uznán invalidním trvale,“ dodala.

Jak nastavit posuzování těchto pacientů, řeší organizace s onkologickou společností. „Systém na to není nachystaný, dřív to bylo o vyléčení, nebo úmrtí. Pro nás by bylo uspokojivé, kdyby těmto pacientům odebírali důchody až po mnoha letech, kdy se dá říct, že jsou stabilizovaní,“ podotkla Slavíková.

Usilují i o změnu legislativy. Stát invaliditu totiž posuzuje podle více než čtrnáct let staré vyhlášky.