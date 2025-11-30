Odvolací soud zrušil verdikt v kauze závěti po továrníku Řípovi


30. 11. 2025Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Krajský soud v Hradci Králové se bude muset znovu zabývat případem možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Odvolací senát v neveřejném jednání zrušil verdikt, který ukládal vdově Aleně Řípové pětileté vězení a peněžitý trest 3,5 milionu korun. Vyplynulo to z informací na justičním serveru infoSoud. Svědkyně závěti potrestal prvoinstanční soud podmíněnými tresty a úřednici, která ověřovala podpisy, obžaloby zprostil. Řípa byl vlastníkem jaroměřské společnosti Karsit.

Žaloba viní Řípovou z toho, že vytvořením padělané závěti mohla ostatním dědicům způsobit škodu nejméně 117,5 milionu korun. Další tři ženy se podle obžaloby na podvodu podílely. Všechny obžalované vinu a jakékoli nezákonné jednání odmítly. Obžalovány byly z podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby. Řípová po prvoinstančním rozsudku v dubnu uvedla, že ho považuje za nespravedlivý.

Dvěma ženám, které podpisem závěti svědecky potvrdily její obsah, královéhradecký soud shodně uložil podmínku dva roky vězení se zkušební lhůtou čtyři roky. Úřednici, která podpisy ověřila, soud obžaloby zprostil. Jejím nesprávným jednáním podle soudu nevznikla škoda a není důkaz, že by věděla, že závěť je falešná.

Soud dal v kauze falešné závěti po továrníku Řípovi vdově pět let vězení
Odsouzená Alena Řípová

Řípová se podle spisu chtěla stát jedinou dědičkou pozůstalosti po smrti o dvacet let staršího manžela. Nepominutelní dědici by dostali jen takzvaný povinný díl. Závěť, která by jí to umožnila, podle spisu vytvořila ještě za manželova života, a to před 28. únorem 2020. Řípa zemřel v březnu 2021 ve věku 78 let. Kromě údajně falešné první závěti byly po Řípově smrti zjištěny, a to i při domovních prohlídkách, další tři Řípou sepsané závěti, v nichž rozdělení dědictví různě měnil.

Řípou vybudovaná skupina Karsit Group podniká ve výrobě autodílů, v hotelnictví, lázeňství a zemědělství. Roční obrat skupiny se v minulosti pohyboval v miliardách korun, zaměstnávala asi tisíc lidí. Hlavní část tržeb skupiny tvoří automobilová divize, mezi hlavní zákazníky patří koncern Volkswagen. Do skupiny patří i Lázně Velichovky na Náchodsku.

Podle obžaloby je podpis falešný

Řípová závěť podle spisu vyrobila tak, že na prázdný papír s manželovým vlastnoručním podpisem doplnila v horní polovině text závěti. Opatřit závěť zákonnými náležitostmi Řípové podle spisu pomohly další tři ženy. Mezi nimi účetní obce Lanžov, která měla oprávnění ověřovat podpisy. Zbývající dvě ženy podpisem závěti svědecky potvrdily její obsah jako Řípovu poslední vůli. Řípová pak podle spisu nechala závěť založit do notářské úschovy.

Obžalované u soudu shodně uvedly, že podpis závěti a ověřování podpisů se odehrály v kanceláři lázní ve Velichovkách 28. února 2020 za osobní účasti Řípy. Podle obžaloby je však Řípův podpis v ověřovací knize zfalšovaný. Posudek potvrzující zfalšování závěti obhajoba odmítla a zpochybnila jako nepřezkoumatelný s tím, že jej nelze použít jako důkaz. Řípova vůle je podle obhajoby v údajně falešné závěti stejná jako vůle ve čtvrté závěti, kterou vlastnoručně sepsal v únoru 2021.

Škodu měla Řípová podle obžaloby způsobit dvěma synům Řípy z prvního manželství a své dceři, kterou měla s Řípou. Ze slov Řípové a dalších členů rodiny vyplynulo, že vztahy v rodině nebyly zdaleka harmonické. Synové podle ní proti nové Řípově rodině brojili. V minulosti Řípovi synové pracovali jako manažeři v holdingu Karsit.

Výběr redakce

Vlak ve Staré Boleslavi srazil dělníky, jeden zemřel

Vlak ve Staré Boleslavi srazil dělníky, jeden zemřel

09:23Aktualizovánopřed 55 mminutami
Rusko provedlo dronový útok u Kyjeva, úřady hlásí zraněné a jednu oběť

Rusko provedlo dronový útok u Kyjeva, úřady hlásí zraněné a jednu oběť

02:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Popularita finančních influencerů roste. Odborníci upozorňují na rizika

Popularita finančních influencerů roste. Odborníci upozorňují na rizika

před 1 hhodinou
Odvolací soud zrušil verdikt v kauze závěti po továrníku Řípovi

Odvolací soud zrušil verdikt v kauze závěti po továrníku Řípovi

08:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Záplavy na Srí Lance nepolevují, zabily už 159 lidí

Záplavy na Srí Lance nepolevují, zabily už 159 lidí

před 1 hhodinou
Ukrajinu čeká těžká zima. Rusko masivně útočí na energetickou infrastrukturu

Ukrajinu čeká těžká zima. Rusko masivně útočí na energetickou infrastrukturu

před 2 hhodinami
Střelba na oslavě v Kalifornii si vyžádala čtyři mrtvé a deset zraněných

Střelba na oslavě v Kalifornii si vyžádala čtyři mrtvé a deset zraněných

06:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Nájmy stále rostou a bytů je nedostatek

Nájmy stále rostou a bytů je nedostatek

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Ježíšek v moderní době. Děti dostávají odpovědi dopisem, ale i AI hovorem

Umělá inteligence se už dostává i do vánočních zvyků. Dřív děti nechaly Ježíškovi dopis za oknem, nyní si mohou s Ježíškem „zavolat“ i přes AI. Speciální služba už podle jednoho z jejích tvůrců Dominika Dědička letos vyřídila přes dvacet tisíc hovorů. Oblíbené jsou ale i klasické dopisní služby, tradiční je pak Ježíškova pošta na Božím Daru. Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka dostane každoročně vánoční razítko několik desítek tisíc dětských přání.
před 21 mminutami

Vlak ve Staré Boleslavi srazil dělníky, jeden zemřel

Nákladní vlak v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav srazil tři dělníky, kteří chystali výluku. Jeden zemřel, další utrpěl středně těžké zranění, řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant. Mimořádnou událost šetří Drážní inspekce. Na nehodu v neděli upozornily Hospodářské noviny.
09:23Aktualizovánopřed 55 mminutami

Popularita finančních influencerů roste. Odborníci upozorňují na rizika

Finančních influencerů po celém světě přibývá. Internet je nejčastější místo, kde investoři informace o trzích hledají. Hlavně u mladých lidí už on-line zdroje překonávají odborníky na pobočkách. Experti ovšem upozorňují na případy problematického počínání, kdy influenceři například dostatečně neupozorňují na rizika spojená s investováním.
před 1 hhodinou

Odvolací soud zrušil verdikt v kauze závěti po továrníku Řípovi

Krajský soud v Hradci Králové se bude muset znovu zabývat případem možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Odvolací senát v neveřejném jednání zrušil verdikt, který ukládal vdově Aleně Řípové pětileté vězení a peněžitý trest 3,5 milionu korun. Vyplynulo to z informací na justičním serveru infoSoud. Svědkyně závěti potrestal prvoinstanční soud podmíněnými tresty a úřednici, která ověřovala podpisy, obžaloby zprostil. Řípa byl vlastníkem jaroměřské společnosti Karsit.
08:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Nájmy stále rostou a bytů je nedostatek

Nájmy dál zdražují, ve třetím čtvrtletí to podle společnosti Deloitte bylo zhruba o tři procenta. Průměrná cena za metr čtvereční se tak dostala na 336 korun. Za sedmdesátimetrový byt tak lidé zaplatí kolem 24 tisíc korun měsíčně. Velké rozdíly v cenách nájmů jsou napříč regiony. Co se příliš neliší, zvlášť ve velkých městech, je nedostatek bytů. Na ty se proto mění budovy továren, hotelů nebo kanceláří.
před 3 hhodinami

„Bez pomoci bych se k autu nedostal.“ Zima komplikuje život lidem s postižením

Sníh a náledí představují pro lidi s postižením zásadní překážku. Lidé s omezenou schopností pohybu i nevidomí se kvůli špatně udržovaným chodníkům venku pohybují jen minimálně. Zimní podmínky jim ztěžují cestu do práce, k lékaři i k autu. Města přiznávají, že úklid všech komunikací včas nezvládají.
před 3 hhodinami

Část lidí se bojí oddlužení. Resort spravedlnosti změny neplánuje

Možnost oddlužení využívá jen část předlužených lidí, přestože dluhové poradny každoročně pomáhají tisícům z nich. Podle průzkumu Charity je od tohoto řešení odrazují hlavně vysoké srážky ze mzdy a obavy, že jim nezbude dost na živobytí. Organizace proto volá po úpravě podmínek. Resort spravedlnosti však současné nastavení oddlužení považuje za dostatečné a změny neplánuje. V budoucnu by se ale podle náměstka ministryně spravedlnosti Viléma Anzenbachera (za KDU-ČSL) mohla změnit podoba takzvaného chráněného účtu, který slouží lidem v exekuci.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Rostoucí výroba českých zbrojovek ovlivňuje trh práce

Na trh práce dopadá růst tuzemských firem z obranného a bezpečnostního odvětví. Někteří lidé k dotčeným společnostem přecházejí z autoprůmyslu, na kterém česká ekonomika stojí. Podle zbrojařů, kteří mají momentálně zakázek dost, jde o pracovníky ve výrobě i lidi v managementu. Zástupci obou odvětví ale říkají, že zároveň roste i spolupráce mezi obory.
před 15 hhodinami
Načítání...