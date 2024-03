Odvolací soud uložil podmíněné tresty v případu pádu mostu ve Vilémově na Vysočině

Odvolací soud v Pardubicích znovu uložil podmíněné tresty pro čtyři muže obžalované kvůli tragickému pádu mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. Všichni byli odsouzeni na 1,5 roku vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Soud se případem zabýval poté, co Nejvyšší soud rozsudek zrušil. V případu jde o Michala Hejkala, Milana Macuru, Juraje Noska a Františka Lízala. Na stavbě působili v různých rolích, jako dozor či stavbyvedoucí. Podle soudu zavinili obecné ohrožení z nedbalosti.

Odvolací soud již dříve zrušil stíhání dvou koordinátorů bezpečnosti práce a úřednice krajského úřadu stejně jako muže, u nějž se podle soudu nedalo dovodit, že by měl v popisu práce sledovat postup prací na mostě a pod ním, a proto byl obžaloby zproštěn.

„Nejvyšší soud nám dal závazný právní názor, že doplnění je za určitých podmínek možné, proto jsme náš původně zrušený rozsudek nahradili novým, kdy se v popisu skutku doplnilo, že pochybení stavbyvedoucích a technického dozoru vedlo k pádu mostu, usmrcení čtyř a zranění dalších dvou dělníků a ohrožení dalšího člověka. To vše byl následek, který způsobili, a proto bylo znovu rozhodnuto o jejich vině a uložení trestu,“ zdůvodnil Holík.

Podle předsedy senátu Aleše Holíka obžalovaní podcenili riziko vyplývající z odtěžení zeminy u paty mostu, jejich postup byl v rozporu s projektovou dokumentací. Odtěžování bylo možné zahájit, ale jen v menší míře a klenba měla být podepřena. V předchozím rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě byl také nedostatečně popsán pád mostu i následné usmrcení a zranění lidí, což bylo nutné doplnit, aniž by se zhoršila situace obžalovaných.

Následky pádu mostu

Most se zřítil 4. září 2014. Pod klenbou pracovala skupina dělníků. Dva zraněné se podařilo vyprostit, čtyři na místě zemřeli.

Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově tehdy podstupoval rekonstrukci, která byla součástí modernizace silnice druhé třídy 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.