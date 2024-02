Nejvyšší soud částečně otevřel kauzu pádu mostu ve Vilémově

Zřícený silniční most u Vilémova na Havlíčkobrodsku

Nejvyšší soud (NS) zrušil rozsudek nad čtyřmi lidmi, kteří dostali podmíněné tresty kvůli pádu mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku v roce 2014. Odvolací soud musí znovu řešit, zda a jak se jejich jednání na pádu mostu podílelo. ČT to řekla mluvčí Kateřina Podeszwová z královéhradeckého krajského soudu. Naopak dovolání odsouzeného stavbyvedoucího Romana Bednaříka Nejvyšší soud odmítl. Při neštěstí zemřeli čtyři dělníci, další dva utrpěli zranění.

V září 2014 pracovalo pod mostem ve Vilémově šest dělníků. Tři Češi a tři Slováci připravovali podpěry pro klenbu, když se most rozlomil v půlce. Několik tun betonu, kamení a hlíny připravilo na místě o život čtyři lidi. Tragédii přežili dva Slováci, jeden z nich utrpěl pouze šrámy, zatímco jeho těžce zraněného kolegu zavaleného do půli těla záchranáři vyprošťovali čtyři hodiny a po rozsáhlých zraněních je v plném invalidním důchodu.

Dovolání podali pouze Bednařík a Hejkal. Zatímco u prvního Nejvyšší soud rozsudek potvrdil, do případu druhého obžalovaného zasáhl. Justice musí podle NS znovu zkoumat, zda Hejkalovo jednání „bylo dostatečně významnou příčinou předmětného škodlivého následku“. Konkrétně má odvolací senát posoudit Hejkalovu účast na odtěžování nasypaného materiálu.

Policie o rok později obvinila deset lidí, obžaloba padla na konci roku 2016. Okresní soud v Havlíčkově Brodě původně poslal stavbyvedoucího Josefa Spoura na čtyři roky do vězení a zbylých devět obžalovaných osvobodil. Krajský soud rozsudek zrušil, stíhání jedné ženy pak zastavil. Dva stavbyvedoucí nakonec dostali tříleté podmínky, čtyři muži – teď znovu nepravomocně – odešli od soudu s podmínkami. Jednoho muže justice osvobodila, u dalších dvou lidí stíhání zrušila.

Téměř devadesát let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově procházel v roce 2014 rekonstrukcí, která byla součástí modernizace silnice druhé třídy 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.