ODS a SPD si budou v dubnu volit vedení

Duben přinese volební jednání dvou sněmovních stran – ODS i SPD. Oba současní předsedové budou posty obhajovat. Premiér Petr Fiala (ODS) zřejmě protikandidáta mít nebude, nominaci do čela strany získal ve všech krajích.

Nominace na posty ve vedení ODS řešily krajské organizace ještě minulý týden. Současného lídra podpořily všechny kraje. „Objíždím jednotlivé regiony. Vedeme vnitrostranickou diskusi a bavíme se o tom, kam má ODS směřovat a co budeme lidem nabízet,“ řekl Fiala.

Jediný kandidát je teď i na post druhého muže strany – současný 1. místopředseda ODS a ministr financí Zbyněk Stanjura. I další pozice ve vedení by někteří mohli obhajovat. Kromě Martina Kupky, Martina Baxy a Alexandra Vondry ale regiony nominovaly i místopředsedkyni poslaneckého klubu Evu Decroix.

Přes šest stovek delegátů ODS tentokrát zamíří do Ostravy. Kongres je naplánovaný na dva dny. Začne 13. dubna.

Okamura bude obhajovat post šéfa SPD

Stejný den čeká celostátní jednání také hnutí SPD. Kdo všechno se o posty ve vedení bude ucházet, je stále otevřené. Jasné ale už je, že pozici v čele bude obhajovat Tomio Okamura.

„Budu rekapitulovat svou práci za uplynulé období a rád bych na to navázal. Cílem musí být, abychom uspěli ve volbách do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu,“ prohlásil Okamura.

Předpokládá, že obhajovat své funkce by mohli i další současní členové vedení. Třeba místopředseda a šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. O obsazení předsednictva bude v Praze rozhodovat na 250 delegátů.

Sjezd lidovců bude až na podzim

Své vedení budou letos volit i lidovci. Sjezd plánují v říjnu. Už dřív ale současný šéf KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že to, zda bude funkci obhajovat, záleží na výsledcích voleb.

„To, jakým způsobem potom budu komunikovat dovnitř strany, k delegátům, je věc, kterou budeme řešit v průběhu srpna, září, října. Poběží intenzivně vnitrostranická diskuse, setkávání,“ popsal Jurečka.

I Starostové a nezávislí chystají stranické jednání. Sněm bude v sobotu, letos ale nevolební.