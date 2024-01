Očkování proti meningokoku B i HPV pojišťovny nově proplatí širší skupině dětí

Od Nového roku se rozšířilo hrazení nepovinných vakcín zdravotními pojišťovnami. Týká se to například očkování proti meningokoku B, které nově stát platí dospívajícím od čtrnácti do završení šestnácti let. Vakcinace je rozdělená do dvou dávek, aby byla hrazená pojišťovnou, musí být ve zmíněném věkovém rozmezí podána alespoň první z nich. Obdobně se od letoška mění i pravidla pro hrazení vakcíny proti HPV virům, pojišťovna ji nově proplatí dospívajícím od jedenácti až do završení patnácti let věku.