O nový typ partnerství je výrazně vyšší zájem než o to registrované

Nový typ svazku, takzvané partnerství, uzavřelo loni přes sedmnáct set stejnopohlavních párů. Institut partnerství nahradil starší registrované partnerství, které se těšilo několikanásobně menšímu zájmu – mezi lety 2016 a 2024 do něj každoročně vstoupilo jen přibližně 300 až 400 párů, sdělil České televizi mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Ve srovnání se starším typem svazku nyní získávají partneři širší práva v oblastech společného jmění, dědictví, vdoveckých nebo vdovských důchodů, ale také třeba při osvojení dětí.
„Stejnopohlavní páry uzavřely v roce 2025 celkem 1738 partnerství,“ vyčíslil Krátoška. Téměř třetina z nich už dříve vstoupila do registrovaného partnerství, po zavedení nového institutu ale využila možnosti stát se partnery. „V loňském roce bylo již registrovanými partnery uzavřeno 536 partnerství,“ upřesňuje mluvčí resortu.
Nárůst zájmu o nový typ svazku je patrný napříč všemi kraji, vyplývá z údajů, které ministerstvo sbírá od matričních úřadů. „V Praze bylo loni uzavřeno 406 partnerství, vůbec nejvíc za všech krajů,“ říká Krátoška. Naproti tomu nejméně stejnopohlavních svazků evidovaly matriky v Karlovarském kraji – partnerství tu uzavřelo 37 párů.
Mluvčí resortu vnitra dodává, že poskytnutá čísla neberou v potaz partnerství uzavřená dvěma cizinci na českém území. „Zohledňují pouze partnerství, kdy alespoň jeden z partnerů je státním občanem České republiky,“ upozorňuje dále Krátoška.
Oproti staršímu typu svazku se partnerství více blíží manželství a zaručuje stejnopohlavním párům širší práva. Při jeho uzavření partnerům například automaticky vzniká společné jmění, nárok na vdovecký nebo vdovský důchod a také na dědění v první dědické třídě. Stejnopohlavní páry naopak nadále nemají možnost společně adoptovat dítě, jeden z partnerů si ale nově může přiosvojit dítě toho druhého a získat veškerá rodičovská práva.