Novela zákoníku práce počítá s brigádami už od čtrnácti. Vznikl i seznam vhodných pozic

Události: Brigády od čtrnácti let (zdroj: ČT24)

Mladiství budou moci pracovat také v gastronomii nebo na pozicích uklízečů, prodavačů vstupenek či doručovatelů.

„S písemným souhlasem rodičů čtrnáctiletý mladý člověk může podepsat pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce,“ sdělila vedoucí oddělení expertních činností resortu práce Jana Skalková.

Výdělek přitom nesmí být nižší než určuje minimální mzda, tedy nejméně 112,50 za hodinu. Dotyčný může pracovat maximálně sedm hodin denně a pětatřicet týdně.

„K větším škodám by opravdu docházet nemělo, a priori povahou dané práce. Pokud se jedná o škodu z nedbalosti, tak v takovém případě je to do 4,5násobku příjmu, který mladý člověk má,“ ujasnila Skalková.