Za půl roku zamíří lidé ke komunálním volbám. A vyberou v nich mimo jiné nového primátora Prahy. Pozvání do Duelu ČT24 přijali kandidáti na tuto funkci – předseda pražské organizace hnutí ANO Ondřej Prokop a 1. místopředseda ODS Tomáš Portlík. Hosté debaty moderované Terezou Kručinskou probrali mimo jiné pražské derby, které se v sobotu nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků. Prokop událost označil za „otřesnou“ a „skandální“ a nesmí se podle něj opakovat. „Fotbal je generační sport, kam chodí dědečkové, tatínkové se syny. (...) Je potřeba dát exemplární tresty pro lidi, co vtrhli na to hřiště,“ říká Prokop. Portlík dění na stadionu označil za ostudné a chybu vidí také v počínání pořadatelů. „Obávám se, že podobná zkušenost povede k tomu, že se bude muset na stadionu dělat takzvaný face recognition (rozpoznávání obličejů), abychom uměli zaměřit fanoušky, kteří tam nepatří, a že se bude muset možná zavádět i registrace,“ pronesl.
VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali fotbalové výtržnosti
Hosté Událostí, komentářů týdne probrali sobotní pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty, které se z důvodu výtržností fanoušků nedohrálo. Tématem debaty byl také spor prezidenta a vlády o zastupování Česka na summitu NATO, vojenská přehlídka v Moskvě a aktuální vývoj v kauze Čapí hnízdo a v takzvané bitcoinové kauze. Pozvání přijali komentátor z Lidovek.cz Martin Zvěřina, spisovatelka a podcasterka Markéta Lukášková, redaktorka Deníku N Petra Procházková, novinář a spisovatel Ondřej Neff a filmový režisér a producent Václav Marhoul.
Ledoví muži přinesou citelné ochlazení, na horách může sněžit
V Česku během pondělí na většině území zaprší, místy se vyskytnou i bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. V úterý se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty se budou držet jen kolem deseti stupňů. Na horách může v úterý sněžit. V noci na středu mohou teploty klesnout pod nulu. Poté se začne opět oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zůna bude jednat s Babišem o budoucím šéfovi armády
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) bude v pondělí jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o novém náčelníkovi generálního štábu. Premiér poté donese návrh prezidentovi Petru Pavlovi. Kandidáti na šéfa armády jsou čtyři, jména Zůna dosud neuvedl. Pavla s nimi ale seznámil již na konci dubna, konkrétní jména zná i Babiš.
Počet stížností na školách roste. Konfliktům lze ale často předejít
Česká školní inspekce (ČŠI) v posledních letech zaznamenává enormní nárůst stížností. Od září se na ni obrátili rodiče téměř v patnácti stech případech a inspektoři očekávají, že číslo ještě poroste. Spoustě konfliktů by ale podle ČŠI i odborníků šlo předejít, případně je řešit pouze v rámci školy. Za konflikty či neshodami totiž často stojí špatná komunikace či nejasně nastavená očekávání mezi školou a rodiči.
Ministerstvo očekává dvacetimiliardový přebytek důchodového systému
Důchodový systém by mohl podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí letos skončit v přebytku kolem dvaceti miliard korun. Schválený rozpočet počítal s přebytkem 15,6 miliardy. V posledních letech systém končil výrazně ve ztrátě. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) chce první úpravy penzí projednat ve vládě do konce května. Opozice varuje, že změny mohou systém vrátit do hlubokých ztrát.
VideoStart stavební sezony provází dražší materiály a čekání
Stavební sezona se naplno rozjíždí, stavebníci ale musí počítat s rostoucími náklady na dopravu i materiál. Někteří se proto předzásobují za výhodnější zimní ceny, čímž ale prodlužují dodací lhůty. Připlácí se hlavně za výrobky z ropy – asfaltové pásy, plasty nebo izolace a dražší je i hliník a železo. Například fasádní polystyren zdražil až o 65 procent a čeká se na něj dva týdny. Česká stavební produkce ale podle dat stoupá – v prvním čtvrtletí meziročně o 3,4 procenta. Úřady za první tři měsíce roku vydaly skoro 14,5 tisíce stavebních povolení, o sedm procent víc než před rokem. V novém roce pak začala výstavba skoro deseti tisíc nových bytů, což znamená meziroční nárůst bezmála sedmnáct procent.
Čekání armády na moderní děla Caesar se prodlužuje
Přezbrojení dělostřelectva české armády se komplikuje. Výroba a dodávky nových děl Caesar mají totiž zpoždění. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) řekl České televizi, že v současné chvíli není jasné, kdy k jejich převzetí dojde. Vojáci je přitom měli přebírat od dubna. Nepodařilo se zatím odstranit všechny nedostatky. Česko už zaplatilo na zálohách přes sedm miliard, tedy většinu ceny.
