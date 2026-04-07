Nedohánět učivo, ale hlavně zvládnout stres, radí ředitelka před přijímačkami


Studio 6: Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR Renata Schejbalová
Blíží se přijímací zkoušky na střední školy. V pátek a pak následně v pondělí se dělají zkoušky na čtyřleté obory a nástavby, příští týden v úterý a ve středu na víceletá gymnázia. „Pokud se uchazeč nemůže dostavit na zkoušku, do tří dnů musí dodat doklad o důvodu, proč se neúčastnil,“ vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR Renata Schejbalová. „Nejčastěji je to lékařské potvrzení o nemoci,“ dodává. Náhradní termín přijímacích zkoušek se koná 29. a 30. dubna.

Přihlášku na střední školu si pro první kolo přijímacích zkoušek podalo více než 156 tisíc uchazečů, což je o necelých deset tisíc méně, než je nabízená kapacita všech škol. Ve velkých městech je ale větší zájem o gymnázia a tvoří se převis, uvedla Schejbalová, která je také ředitelkou pražského Gymnázia nad Štolou.

Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

Meziroční inflace v České republice v březnu zrychlila na 1,9 procenta z 1,4 procenta v únoru, vyplývá z odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta. Konečnou hodnotu březnové inflace zveřejní ČSÚ 14. dubna, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.
VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali vztahy české a slovenské vlády

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali vztahy a nedávné jednání české a slovenské vlády, telefonát maďarského ministra zahraničí se svým ruským protějškem a dopady konfliktu na Blízkém východě. Tématem byla také klesající porodnost v Česku. Pozvání přijali římskokatolický kněz Marek Vácha, herečka Zuzana Zlatohlávková, hudebník Ladislav Jakl, geolog a esejista Václav Cílek a influencerka Tereza Koubková. Debatou provázela Jana Fabianová.
Nedohánět učivo, ale hlavně zvládnout stres, radí ředitelka před přijímačkami

Blíží se přijímací zkoušky na střední školy. V pátek a pak následně v pondělí se dělají zkoušky na čtyřleté obory a nástavby, příští týden v úterý a ve středu na víceletá gymnázia. „Pokud se uchazeč nemůže dostavit na zkoušku, do tří dnů musí dodat doklad o důvodu, proč se neúčastnil,“ vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR Renata Schejbalová. „Nejčastěji je to lékařské potvrzení o nemoci,“ dodává. Náhradní termín přijímacích zkoušek se koná 29. a 30. dubna.
Strážníci chtějí dříve do důchodu, ministerstvo potřebuje nejdřív data

Po alespoň dvaceti letech služby dříve do důchodu. Městské policie chtějí, aby stát umožnil strážníkům odejít do penze ještě před dovršením 65 let. Tedy podobně jako to mají třeba zdravotničtí záchranáři nebo podnikoví hasiči.
Ministerstvo financí poprvé zveřejní maximální ceny paliv na další den

Ministerstvo financí v úterý poprvé zveřejní maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám paliv. Dalšími kroky jsou zastropování marží distributorů pohonných hmot a snížení spotřební daně na naftu. Ceny paliv od začátku března výrazně zvyšuje konflikt na Blízkém východě.
Podvodníci na telefonu letos připravili lidi už o skoro čtvrt miliardy

Lidé už letos přišli kvůli podvodným telefonátům o téměř čtvrt miliardy korun. Zloději vydávající se za bankéře nebo policisty přesvědčí oběti, aby převedly své úspory na jiný účet. Výjimkou nejsou ani milionové sumy.
VideoZavřené obchody během svátků. Možností nakoupit ale přibývá

Velikonoční pondělí bylo zavíracím dnem pro obchody nad 200 metrů čtverečních. Možností, kde nakoupit, ale přibývá. A lidé je ve velkém využívají. Prodeje ve srovnání s běžnými dny rostou až o desítky procent. Jako obchod fungují například čerpací stanice, lidé si také nechávají potraviny dovážet z on-line obchodů. Velký rozvoj zažívají prodejny s možností bezobslužného provozu. Počet podobných prodejen by se letos mohl přiblížit ke dvěma stům. Dalším dnem, kdy si lidé v obchodech s plochou nad 200 metrů čtverečních nenakoupí, bude 8. květen.
Dražší paliva i asfalt mohou ovlivnit a zpozdit dopravní stavby

Firmy budující dopravní infrastrukturu jsou v nejistotě. Kvůli dopadům války na Blízkém východě dostává Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) od zhotovitelů napříč projekty upozornění, že současná situace je těžko předvídatelná. Stavební společnosti hlásí výrazné zdražování paliv i asfaltu. U klíčové suroviny navíc panují obavy z možného nedostatku. Podle ŘSD by to mohlo stavby prodražit i zpozdit.
