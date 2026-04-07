Nedohánět učivo, ale hlavně zvládnout stres, radí ředitelka před přijímačkami

Blíží se přijímací zkoušky na střední školy. V pátek a pak následně v pondělí se dělají zkoušky na čtyřleté obory a nástavby, příští týden v úterý a ve středu na víceletá gymnázia. „Pokud se uchazeč nemůže dostavit na zkoušku, do tří dnů musí dodat doklad o důvodu, proč se neúčastnil,“ vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR Renata Schejbalová. „Nejčastěji je to lékařské potvrzení o nemoci,“ dodává. Náhradní termín přijímacích zkoušek se koná 29. a 30. dubna.
Přihlášku na střední školu si pro první kolo přijímacích zkoušek podalo více než 156 tisíc uchazečů, což je o necelých deset tisíc méně, než je nabízená kapacita všech škol. Ve velkých městech je ale větší zájem o gymnázia a tvoří se převis, uvedla Schejbalová, která je také ředitelkou pražského Gymnázia nad Štolou.