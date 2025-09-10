Při zásahu v Plzeňském kraji a Praze zadržela NCOZ devět lidí

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadrželi devět lidí poté, co v úterý na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) provedli v Plzeňském kraji a v Praze 17 domovních prohlídek. Souvisí to s vyšetřováním pro podezření z podvodu při veřejných zakázkách a podvodu s dotacemi týkajícími se modernizace školní kuchyně a velkého investičního projektu v Plzeňském kraji.
NCOZ v úterý zasahovala na plzeňském krajském úřadě a na městském úřadě v Domažlicích. Předmětem byla mimo jiné krajská firma Kulturní centrum, která má na starost dvoumiliardový projekt opravy městských lázní.
Podrobnosti připravujeme.