Při zásahu v Plzeňském kraji a Praze zadržela NCOZ devět lidí


10. 9. 2025Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadrželi devět lidí poté, co v úterý na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) provedli v Plzeňském kraji a v Praze 17 domovních prohlídek. Souvisí to s vyšetřováním pro podezření z podvodu při veřejných zakázkách a podvodu s dotacemi týkajícími se modernizace školní kuchyně a velkého investičního projektu v Plzeňském kraji.

NCOZ v úterý zasahovala na plzeňském krajském úřadě a na městském úřadě v Domažlicích. Předmětem byla mimo jiné krajská firma Kulturní centrum, která má na starost dvoumiliardový projekt opravy městských lázní.

Podrobnosti připravujeme.

NCOZ zasahovala na plzeňském hejtmanství a na úřadě v Domažlicích
Budova plzeňského krajského úřadu
