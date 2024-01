Na silnice už může skoro dvě stě sedmnáctiletých řidičů, další tisícovka je ve výcviku

Řidičský průkaz skupiny B aktuálně vlastní 186 lidí mladších osmnácti let. Získat ho přitom mohou teprve od začátku roku, a to díky novele silničního zákona. Dalších 1140 řidičů, kteří chtějí nový systém využívat, právě prochází výcvikem. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy a Asociace autoškol.